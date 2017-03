Você está: Notícias

Enquete

Você cancelaria sua TV por assinatura por conta da Record, RedeTV e SBT?

Vcfaz.tv - Ontem, 23:10







Você cancelaria sua TV por assinatura por conta da Record, RedeTV e SBT? (Divulgação) Você cancelaria sua TV por assinatura por conta da Record, RedeTV e SBT? (Divulgação)

Na próxima quarta-feira, dia 29 de março, a TV por assinatura no Brasil deve ganhar um novo capítulo com a decisão das emissoras Record , RedeTV e SBT cobrarem por seu sinal. Os canais deram início a uma campanha em massa para comunicar que os assinantes das operadoras NET , Claro , SKY , Vivo e Oi ficarão sem seus sinais.



Com o desligamento do sinal analógico na cidade de São Paulo , as emissoras poderão cobrar pela transmissão de seus sinais. De olho nesta renda extra, estes três canais criaram a Simba Content para negociar um acordo.



No entanto, há alguns fatores a considerar:



1. Até o momento as operadoras não se recusaram a negociar, fontes ouvidas pela redação Vcfaz alegam que ainda não foi realizada nenhuma proposta;



2. A Simba Content anunciou a contratação do experiente executivo Marco Gonçalves apenas no último dia 13 de março. Desta maneira, o novo responsável pela negociação teve menos de quinze dias para dar qualquer andamento ao processo;



3. Embora o comunicado nestas emissoras seja taxativo ao afirmar que as operadoras ficarão sem os canais, ainda não há nada definido . Tanto operadoras quanto os canais trabalham internamente ainda com possibilidades e isto pode significar que nada mudaria de imediato já no dia 29 de março;



4. O desligamento do sinal analógico acontece apenas na grande São Paulo neste momento, mas pode atingir diretamente os assinantes de operadoras de DTH (satélite), como SKY e Claro, que atuam em todo o país, principalmente em regiões que o sinal analógico ainda existe (e acredite, ainda existem muitas cidades que nem sinal digital possuem!). Nenhuma empresa envolvida sabe ainda explicar se a saída dos canais será localizada ou atingirá todo o país;



5. No teatro das atenções e negociações parece que tem valido até mesmo a interferência de pastores de uma igreja ligada a uma das emissoras. Em vídeos direcionados aos "obreiros" os pastores tem induzido os fiéis a ligarem para as operadoras e ameaçar o cancelamento em caso de saída do canais.



Diante do exposto até o momento, gostaríamos de saber neste momento se você cancelaria sua televisão por assinatura por conta de uma possível saída da Record, RedeTV e SBT. Na próxima quarta-feira, dia 29 de março, a TV por assinatura no Brasil deve ganhar um novo capítulo com a decisão das emissorascobrarem por seu sinal. Os canais deram início a uma campanha em massa para comunicar que os assinantes das operadorasficarão sem seus sinais.Com o desligamento do sinal analógico na cidade de, as emissoras poderão cobrar pela transmissão de seus sinais. De olho nesta renda extra, estes três canais criaram a Simba Content para negociar um acordo.No entanto, há alguns fatores a considerar:1. Até o momento as operadoras não se recusaram a negociar, fontes ouvidas pela redação Vcfaz alegam que ainda não foi realizada nenhuma proposta;2.anunciou a contratação do experiente executivoapenas no último dia 13 de março. Desta maneira, o novo responsável pela negociação teve menos de quinze dias para dar qualquer andamento ao processo;3. Embora o comunicado nestas emissoras seja taxativo ao afirmar que as operadoras ficarão sem os canais, ainda. Tanto operadoras quanto os canais trabalham internamente ainda com possibilidades e isto pode significar que nada mudaria de imediato já no dia 29 de março;4. O desligamento do sinal analógico acontece apenas na grande São Paulo neste momento, mas pode atingir diretamente os assinantes de operadoras de(satélite), como SKY e Claro, que atuam em todo o país, principalmente em regiões que o sinal analógico ainda existe (e acredite, ainda existem muitas cidades que nem sinal digital possuem!). Nenhuma empresa envolvida sabe ainda explicar se a saída dos canais será localizada ou atingirá todo o país;5. No teatro das atenções e negociações parece que tem valido até mesmo a interferência de pastores de uma igreja ligada a uma das emissoras. Em vídeos direcionados aos "obreiros" os pastores tem induzido os fiéis a ligarem para as operadoras e ameaçar o cancelamento em caso de saída do canais.Diante do exposto até o momento, gostaríamos de saber neste momento se você cancelaria sua televisão por assinatura por conta de uma possível saída da Record, RedeTV e SBT.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)



Você cancelaria sua TV por assinatura por conta da Record, RedeTV e SBT? Sim 9.21% Não 90.79%





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 23 comentário(s).