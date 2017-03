Você está: FabioTV

Bomba agita telespectadores da TV paga

27 Mar 2017 - 12:38





Olá, internautas



Uma grave notícia agita os telespectadores da TV paga. Nesta sexta-feira (24/03), Reinaldo Gottino e Sonia Abrão revelaram que o sinal do SBT, Record e RedeTV! não será disponibilizado nas operadoras NET, Sky, Vivo, Oi, Claro e Embratel.



“Estas empresas se recusam a negociar os direitos de transmissão, ao contrário do que já fazem com grupos estrangeiros e até com outras emissoras nacionais”, informa o comunicado. Uma bomba que agita os preparativos para o desligamento da TV analógica em São Paulo e região.



“Lamentamos a falta de diálogo das operadoras, o que impediu um acordo que respeitasse o desejo do público brasileiro”, conclui a mensagem que mexeu com o telespectador.



Já há uma grande reclamação da ausência da TV Gazeta na Sky. Imaginem se, de fato, a NET perder as três emissoras. Eu sou assinante desta operadora. Ficará uma grande confusão. Para sintonizar SBT, Record e RedeTV!, terei que ir ao quarto com a TV digital (ainda estou na analógica, mas já comprei o conversor). Na sala, a TV, que tem a NET, só pegará a Cultura, Globo, Gazeta e Band, dos canais abertos. Uma autêntica aberração. Um autêntico desrespeito.



Como ficará o telespectador da TV paga sem Silvio Santos aos domingos, maior tradição da TV brasileira? E na RedeTV!, sem acompanhar os fatos e boatos de Sonia Abrão? E na Record, sem acompanhar “Domingo Espetacular”, Rodrigo Faro e “O Rico e Lázaro”? Atrações com grande apelo popular.



Esperamos, sinceramente, que as operadoras, SBT, Record e RedeTV! entrem em um acordo justo. O telespectador não pode ser o maior prejudicado deste conflito. A pluralidade de canais é essencial para a maior democratização dos meios de comunicação.



Fabio Maksymczuk de A. Brito é jornalista formado pela Universidade Mackenzie e Relações Públicas pela USP. Desde 2004, Fabio escreve sobre a TV brasileira no FABIOTV que atualmente integra o Blogs Legais do UOL. O jornalista é membro da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) e colunista do Portal Imprensa. Acesse também http://tvfabio.zip.net/





