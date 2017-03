Você está: FabioTV

Sotaque destoa em "Novo Mundo"

27 Mar 2017 - 12:39





Olá, internautas



A TV Globo estreou, na última quarta-feira (22/03), “Novo Mundo”. A nova novela das seis, de Thereza Falcão e Alessandro Marson, substitui “Sol Nascente” que, realmente, não deixará saudade. A emissora erra ao exibir o primeiro capítulo em uma quarta-feira. Uma quebra de hábito totalmente desnecessária.



Até aqui, “Novo Mundo” mais parece uma continuação de “Liberdade, Liberdade”. E tal percepção é ressaltada pela direção artística de Vinícius Coimbra. Ele dirigiu a trama de Joaquina e agora tem a missão de retratar a Independência do Brasil.



Nestas produções de época, fico profundamente incomodado com os velhos e repetidos estereótipos. Dom João VI é o comilão de frango. Dom Pedro I é o garanhão. E por aí vai. Dom João VI deveria ser mais valorizado. Foi um líder importante para o Brasil. Suas obras permanecem até hoje, como o Jardim Botânico e a Biblioteca Nacional.



Por outro lado, é louvável valorizar a Imperatriz Leopoldina, figura relegada ao segundo plano. A novela terá o mérito de destacar a figura feminina que ajudou na construção da Independência do País. A emissora acerta ao escalar a atriz Leticia Colin para protagonizar a trama. Sai da mesmice da panelinha de sempre.



Apesar da boa produção, a qualidade da imagem realmente pode afastar o telespectador. A direção deveria fugir da coloração escura. Porém, o maior ruído de “Novo Mundo” recai nos sotaques das personagens.



Caio Castro, que interpreta Dom Pedro I, aposta no sotaque português. Já Leticia adota o sotaque austríaco. Gabriel Braga Nunes, que vive o inglês Thomas Johnson, fala com o atual sotaque brasileiro. Por outro lado, Leopoldo Pacheco fala com sotaque inglês ao interpretar o pirata Fred Sem Alma. É uma miscelânea que compromete o desenvolvimento da novela.



Até aqui, Chay Suede e Isabelle Drummond aparecem como os principais destaques da produção. Anna e Joaquim já ganharam a simpatia do telespectador logo no primeiro capítulo. A boa parceria em “A Lei do Amor” reaparece agora em “Novo Mundo” sem trazer rastros da primeira fase de Helô e Pedro.



“Novo Mundo” não pode cair na cilada de conquistar a crítica e não o apelo popular.



