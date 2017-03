Você está: Notícias

SKY fecha sinal da Record, RedeTV e SBT na grande Brasília

A operadora de televisão por assinatura SKY não esperou o dia 29 de março para dar início à retirada dos canais Record , RedeTV e SBT da grade de programação.



Os assinantes da região de Brasília foram surpreendidos nesta segunda-feira, dia 27 de março, com a retirada dos três canais da grade de programação. Em seu lugar a operadora fixou uma mensagem informando que por determinação do governo federal as transmissões analógicas foram encerradas na região. O comunicado informa ainda aos assinantes uma indicação de site para conferir os procedimentos para receber sinal terrestre digital.



A batalha teve início na última sexta-feira, dia 24 de março, quando as três emissoras abertas começaram a bombardear o público com a mensagem que deixaria a grade das principais operadoras do país por falta de acordo na transmissão.



As emissoras esperam receber cerca de R$ 15,00 (segundo apontam fontes ouvidas do mercado) de cada assinante pela transmissão.



