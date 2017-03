Você está: Notícias

Entubados é indicado ao The International Format Awards 2017

Confinar alguns dos maiores Youtubers do Brasil em uma casa por dois dias na semana durante alguns meses, submetê-los a uma série de provas e desafios, exibir tudo ao vivo em um canal de televisão e ao mesmo tempo realizar diversas ações com os fãs na internet. Essa foi a experiência inédita que o reality show Entubados trouxe para o público na sua primeira temporada.



Criado pela Formata Produções em sociedade com Danilo Gentili e produzido em parceria com o canal Sony , o programa foi indicado como um dos cinco finalistas na categoria “ Melhor Formato Multiplataforma ” no The International Format Awards 2017 .



O prêmio, considerado um dos mais importantes para o mercado de conteúdo global e um dos maiores encontros de produtores, distribuidores e exibidores de formatos do mundo, é organizado pelos principais players – incluindo C21Media, FRAPA e EMC, em associação com a MIPFORMATS – e reconhece a criatividade e excelência em uma variedade de categorias. A indicação recebida por Entubados é a única do Brasil no evento, que divulgará os vencedores no dia 1º de abril durante o MIPFormats, em Cannes, na França. Além dessa indicação, em 2016, a Formata Produções foi indicada ao Emmy Awards pelo reality “Adotada”.



