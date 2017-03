Você está: Notícias

Esportes eletrônicos

Esporte Interativo anuncia novo acordo para mais duas temporadas da ELeague

O Esporte Interativo faz mais uma importante aquisição, são duas temporadas da ELeague exclusivas para todo o Brasil. As preliminares começam hoje, enquanto a temporada regular tem início em 7 de abril. A competição termina no dia 26 de maio.



O Esporte Interativo possui direitos exclusivos para o país e transmite a competição ao vivo em todas as plataformas, incluindo EI Plus . As partidas também estarão no Facebook e Twitch do canal.



Nesta temporada, o jogo será Street Fighter V . A competição conta ao todo com 32 participantes, sendo 16 com base na Capcom Pro Tour e outros 16 convidados da Capcom. Destaque para o brasileiro Thomas “Brolynho” Proença. Natural de Nova Iguaçu, o geofísico já bateu o número 1 do ranking, Infiltration, e conseguiu boas colocações nos últimos campeonatos. Thomas terminou a temporada de 2016 como o primeiro colocado no ranking latino americano da Capcom Pro Tour.



A E-League , um dos maiores campeonatos de eSports do mundo, é uma sociedade da Turner com a IMG nos EUA. Essa será a 3ª temporada exibida pelo canal. No segundo semestre de 2017, será lançada a 4ª temporada, que também será transmitida pela emissora e que promete uma grande produção e um forte campeonato de um novo game.





