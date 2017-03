Você está: Notícias

Crunchyroll irá exibir Boruto - Naruto Next Generations

(Divulgação) (Divulgação)

Com estreia prevista para o dia 07 de abril, o Crunchyroll confirmou a aquisição dos direitos de transmissão do anime Boruto - Naruto Next Generations .



Boruto Uzumaki , filho de Naruto Uzumaki, o Sétimo Hokage, se inscreveu na Academia Ninja para aprender a ser um verdadeiro ninja. Os outros estudantes o ignoram por ser "apenas o filho do Hokage", mas a paixão e a personalidade do Boruto vai acabar com todos esses preconceitos.



