"Você na TV" volta à grade da RedeTV! na próxima segunda

Vcfaz.tv - Ontem, 19:43







A RedeTV! definiu a data de retorno do ' Você na TV ' para a grade do canal. A partir desta segunda-feira, dia 3 de abril, a atração apresentada por João Kléber , terá edições inéditas na emissora, que irão ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 19h30.



O programa, que foi exibido entre abril de 2013 e maio de 2016 mantém o mesmo formato, trazendo ao palco segredos inusitados e revelações polêmicas.



