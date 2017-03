Você está: Notícias

Esporte Interativo transmite quartas de final da Copa do Nordeste (Divulgação) Esporte Interativo transmite quartas de final da Copa do Nordeste (Divulgação)

A Copa do Nordeste chega em sua fase de quartas de final, e o Esporte Interativo não poderia de deixar de mostrar os quatro jogos deste meio de semana do torneio mais importante do primeiro semestre.



Na quarta-feira, serão três jogos para os fãs da competição acompanharem: No EI MAXX , às 19h, o primeiro jogo desta fase de mata-mata é River x Vitória, direto do Lindolfo Monteiro. Logo depois, o mesmo canal transmite Sergipe x Bahia, que acontece no Batistão, às 21h45. O Esporte Interativo , também às 21h45, transmite Itabaiana x Santa Cruz, no Etelvino Mendonça.



