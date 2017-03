Você está: Notícias

Apagão

Canais abertos solicitaram formalmente a interrupção de suas transmissões na TV paga

Está previsto para acontecer na grande São Paulo nesta quarta-feira, dia 29 de março, o apagão das transmissões analógicas. No entanto, a data tem ganhado destaque por outra polêmica muito maior: as negociações entre Record TV , RedeTV! e SBT com as principais operadoras de TV por assinatura do país.



Em contato com a redação Vcfaz, a NET e Claro HDTV emitiram nota de esclarecimento sobre o assunto. Confira abaixo os principais pontos apresentados pelas operadoras:



12.485/2011 , a distribuição dos canais digitais abertos pelas operadoras de TV por assinatura passou a depender de autorização de cada emissora;



• Até o momento, RECORDTV, Rede TV! e SBT não autorizaram a NET e a Claro TV a manterem a distribuição dos seus canais;



• No último dia 24, essas emissoras, representadas pela SIMBA, notificaram a NET e a Claro TV para formalmente interromperem a exibição dos seus canais a partir de 29 de março;



• A NET e a Claro TV querem manter a exibição gratuita aos seus clientes desses canais e seguem negociando com as emissoras.



• Os canais da TV aberta estão disponíveis gratuitamente a toda população que tenha um aparelho de televisão. Para assistir esses canais, basta sintonizar uma antena externa direto na sua TV. O acesso é grátis . Para mais informações, consulte o site Seja Digital : www.sejadigital.com.br.



