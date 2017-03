Você está: Notícias

TOP 10 – Tiraram meus canais! Dicas para assistir na TV paga seus programas favoritos

Março de 2017. De repente você acorda, liga a TV e lembra que tem uma série de canais pagos em sua operadora favorita.



Apesar disto, fica triste por que seus três canais abertos favoritos deixaram de ser transmitidos. O que fazer então? Acabou a diversão? Não, a redação do Vcfaz selecionou 10 programas aleatórios em exibição pela Record , RedeTV ou SBT que também estão espalhados pelos diversos canais pagos.



Só conferir!



1 – The Noite com Danilo Gentili (SBT)



É fã do Danilo Gentili e sua equipe (ok, não vamos fazer piada com isto! Eles já fazem muita!)? Não tem problema, o programa pode ser conferido diariamente no canal Comedy Central (também em alta definição), sempre às 22h. O programa traz muitos entrevistados interessantes e alto índice de piadas por minuto, abordando os fatos mais e menos relevantes do dia.



2 – Pânico (temporadas da RedeTV!)



Ok, o Pânico mudou de canal e hoje está em cartaz na Band. Temos de concordar também que não vive os melhores momentos. Você também é saudosista e acha que a melhor época da atração foi na RedeTV? Então, pegue o controle remoto e sintonize o canal TBS . A atração é exibida várias vezes ao longo da semana, em diversos horários. Mas vamos adiantar um: ligue a TV por volta de 12h15 e se divirta!



3 – A garota da moto (SBT)



Lembra do seriado “A Garota da moto” exibido pelo SBT recentemente? Então, perdeu algum episódio ou quer acompanhar pela primeira ou rever aquela cena inesquecível? Simples! Basta sintonizar o canal FOX Life . A série tem ao menos 3 horários de reprise por dia!!! Ligue a TV por volta das 2h, 4h, ou 9h e boa diversão!



4 - Parque Patati Patatá (SBT)



Teu filho ou filha não vive sem assistir as aventuras dos palhaços Patati e Patatá? Não se desespere! O canal Discovery Kids é sua solução! A atração é exibida diariamente por volta das 10h e 19h. Patati e Patatá são palhaços que brincam com crianças todos os dias em um parque mágico cheio de personagens interessantes. Eles se divertem com músicas voltadas para o desenvolvimento social das crianças.



5 – Fábrica de Casamentos (SBT)



É fã de reality show e adora ver toda aquela confusão na preparação acelerada de casamentos? Não fique sem o programa “Fábrica de Casamentos”. O canal Discovery Home & Health exibe todos os episódios inéditos às sextas-feiras, a partir das 18h00.



6 – Todo mundo odeia o Chris (Record)



Ele é um queridão, não? Não vive sem dar boas risadas de sua família? Não precisa se preocupar por conta da falta da Record TV. O seriado também é exibido pelo canal TBS (também em alta definição), toda tarde por volta das 17h. E são vários episódios em sequência!



7 – Programas religiosos – Parte 1 (RedeTV)



Será pecado mexer com este tipo de programa? Na dúvida vou ser rapidinho, todas as principais atrações religiosas exibidas pela RedeTV! (e são muitas, muitas mesmo! Acredite!) também são exibidas em vários outros canais abertos que já autorizaram a transmissão pelas principais operadoras do país.



8 – Programas religiosos – Parte 2 (Record)



Você sabia que a Record TV conta com todo o aparato e apoio da Igreja Universal do Reino de Deus, certo? Inclusive há diversos programas espalhados na grade de programação, principalmente de madrugada. Mas não é preciso perder o sono para conferir, basta sintonizar os canais que alugam programação para a IURD ao longo do dia. São vários que nem vamos citar para não ter uma lista muito longa (na verdade não vamos citar pois não concordamos muito com o aluguel de espaço em TV aberta ).



9 – Mundo Disney (SBT)



Wow, o SBT tem um horário só com programas da Disney ! Isto é ótimo, não? Sim, mas espere.. você tem TV por assinatura, certo? Então, fique atento! Há 3 canais diferentes da Disney no Brasil! Isto mesmo, Disney Channel , Disney XD e Disney Junior te oferecem o melhor da Disney 24 horas por dia, durante 7 dias por semana! Dá uma olhada no controle.



10 – Eu quero os canais mesmo assim!



