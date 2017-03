Você está: Notícias

13 reasons why

Desdobramentos de um suicídio é tema de nova série da Netflix

robertoscalon - Hoje, 15:12







Katherine Langford estrela "13 Reasons Why" (Divulgação/Netflix) Katherine Langford estrela "13 Reasons Why" (Divulgação/Netflix)



Nesta sexta (31), a Netflix estreia "13 Reasons Why" , sua nova série original. A adaptação de livros best sellers do renomado autor Jay Asher, a série traz os desdobramentos do suicídio de Hannah Baker e de quando seu colega de classe descobre fitas cassete gravadas na sua casa. Na fita, Hannah explica as treze razões pelas quais decidiu acabar com sua vida.



A série acompanha o adolescente Clay Jensen (Dylan Minnette) quando volta à sua casa após a escola e encontra uma caixa misteriosa com seu nome. Dentro da caixa descobre fitas cassete gravadas por Hannah Baker (Katherine Langford) - sua colega de escola e amor platônico - que se suicidou duas semanas antes. Nos áudios, Hannah explica que há treze razões pelas quais decidiu terminar com a sua vida. Será Clay uma delas? Se ele escutar, saberá como foi parar na lista. Através da dupla narrativa de Hannah e Clay, 13 Reasons Why é uma história complexa e desoladora sobre a vida adolescente que falará profundamente com os espectadores.



