"Game of Thrones" passa a ser exibido nos canais básicos pelo Cinemax

robertoscalon - Hoje, 15:29







"Game of Thrones" estreia no Cinemax (Divulgação "Game of Thrones" estreia no Cinemax (Divulgação



Ontem (28), pela primeira vez em um pacote básico de TV por assinatura no Brasil, o canal Cinemax estreou a primeira temporada de "Game of Thrones". A premiada produção original da HBO quebrou o recorde como o programa que mais ganhou prêmios Emmy®, maior premiação da televisão americana.



Baseada nos livros de George R.R. Martin, a trama conta a saga de sete nobres famílias em luta pelo controle da mítica terra de Westeros, dividida depois de uma guerra. Em um cenário que lembra a Europa medieval, reis, rainhas, cavaleiros e renegados usam todos os meios para conquistar o poder.



Na estreia, agora no Cinemax , o canal tem uma programação especial: "Game of Thrones" será exibido no idioma original com legendas e terá apenas um corte publicitário, exclusivamente dedicado aos patrocinadores; algo inédito para um canal comercial. E ainda, ao final de cada episódio, o telespectador será convidado a acessar o canal do Cinemax Brasil no YouTube para conhecer os segredos por trás das câmeras da série. Ao todo foram produzidos 10 vídeos com diversos conteúdos inéditos.



