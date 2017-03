Você está: Notícias

Especial

FOX exibe o especial "Prision Break: Resurrection"

O canal de televisão por assinatura FOX exibe na madrugada de segunda (3) para terça (4), a partir da 0h15, o especial "Prison Break: Resurrection". A atração traz um resumo contado pelos protagonistas e com imagens especiais dos bastidores da nova temporada da série.



Já na terça, dia 4 de abril, às 23 horas – a mesma noite dos EUA - a FOX apresenta no Brasil e América Latina a volta de uma das séries mais icónicas: “ Prision Break ”. Neste retorno explosivo, os protagonistas originais da série Wentworth Miller, Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies, Amaury Nolasco, Robert Knepper, Rockmond Dunbar e Paul Adelstein, se reencontram em uma trama completamente nova que se desenvolve ao redor do mundo.



A nova temporada promete um grande desdobramento, de acordo com a expectativa e fanatismo que caracterizou esta produção, que esteve focada na odisseia de Michael Scofield (Miller, The Loft), um jovem decidido a salvar seu irmão Lincoln (Purcell, Legend of Tomorrow) preso e condenado a norte.



