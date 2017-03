Você está: Notícias

Ratinho comenta saída dos canais abertos das principais operadoras de TV paga

Na noite de hoje, quarta-feira, 29 de março, a partir das 22h45 Ratinho recebe, ao vivo, em seu programa os apresentadores do SBT Celso Portiolli, Raul Gil, Christina Rocha, Silvia Abravanel, Otávio Mesquita, Danillo Gentili e Carlos Nascimento para falar sobre o fim da transmissão do sinal dos canais abertos nas operadoras de TV a cabo .



Tem muita música no “Boteco do Ratinho” com Demônios da Garoa, Fulo de Mandacaru, Althair e Alexandre e Mário e Thizil cantando seus sucessos no palco do programa.



