Record, RedeTV! e SBT adiam bloqueio de seus sinais pela Vivo

A Simba Content divulgou na tarde desta quarta-feira, dia 29 de março, um comunicando informando que as negociações pelo conteúdo das emissoras Record , RedeTV e SBT avançaram de forma positiva com a operadora de multisserviços Vivo .



Ainda segundo a empresa, por este motivo o sinal das três emissoras seguirá disponível para os assinantes da Vivo pelos próximos dias enquanto as negociações ainda ocorrem.



