Maio: Tá Chovendo Hambúrguer - A Série estreia no Cartoon Network

Lucasfrade - Hoje, 18:54







(Divulgação) (Divulgação)

O Cartoon Network irá estrear no dia 11 de maio, às 19h45 , a série Tá Chovendo Hambúrguer . A série transcorre antes de uma chuva de comida gigante cair sobre a ilha de Boca Grande, onde as sardinhas ainda representam o poder por trás da economia próspera do local. Flint Lockwood é um adolescente que luta para ser um inventor reconhecido num universo onde não haja sardinhas... e talvez um dia ver suas invenções mudarem o mundo em vez de explodirem na sua cara.



Quem também ganha nova temporada é Outra Semana no Cartoon . Neste incrível resumo semanal, com blocos tão divertidos quanto inteligentes, você verá os momentos mais extraordinários e hilários do dia a dia dos seus personagens mais queridos. Acompanhe-nos e explore suas atrações favoritas de uma forma única! Estreia na segunda, dia 1, às 20h15 .





