Especial A-Ha

Lucasfrade - 29 Mar 2017 - 22:04

O A-Ha é uma banda norueguesa de Pop Rock que fez grande sucesso nos anos 80. Sua música de maior sucesso é Take On Me, mas a banda teve vários outros hits como "Crying In The Rain", "Stay On These Roads" e "Hunting High And Low".



Take On Me













Crying In The Rain













Hunting High And Low













Stay On These Roads













You Are The One













Summer Moved On