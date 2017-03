Você está: Notícias

FOX e FOX Premium 2 exibem final de temporada de The Walking Dead

Chega um momento decisivo na série pós-apocalíptica com mais fãs em todo o mundo. FOX Premium apresenta em sua proposta exclusiva de App & TV o final da segunda parte da 7ª temporada de “ The Walking Dead ” na mesma noite que sua exibição nos Estados Unidos: domingo 2 de abril, às 22h30. FOX Premium 2 na TV e em live streaming no acesso Premium do App da FOX. O episódio também será exibido no mesmo dia e horário na FOX .



Durante os primeiros 8 episódios da temporada, o grupo se encontrou dividido, quebrado e dominado pelo sanguinário Negan (Jeffrey Dean Morgan) e seus “Salvadores”, forçado a fazer suas vontades e foram brutalmente convencidos a viver por baixo de suas regras. Mas na segunda parte da temporada, se prepararam para a guerra, coletando suprimentos e recrutando pessoas para vencer Negan de uma vez por todas. Além disso, descobriram, mais uma vez, que o mundo é muito maior do que eles imaginavam.



Depois de embarcar a uma viagem para uma comunidade remota, onde o grupo teve que tomar uma decisão chave no episódio anterior, durante o final da primeira parte da temporada no episódio “The First Day of the Rest of Your Life” (O primeiro dia do resto de sua vida), diferentes histórias que vimos separadas se cruzaram, enquanto os moradores de Alexandria passaram a organizar um complexo plano.



