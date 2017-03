Você está: Notícias

Crackle anuncia lançamento de novos conteúdos em abril

O Crackle , plataforma on demand da Sony Pictures Television Networks , estreia em abril uma série de novos conteúdos.



Além da segunda temporada de SuperMansion , passam a integrar o portfólio do serviço alguns dos filmes de maior sucesso do cinema mundial, entre eles a superprodução “ Homem-Aranha 2 ”, “ As Aventuras de TinTim ” e os títulos das franquias “ Piratas do Caribe ” e “ Exterminador do Futuro ”.



Na 2ª Temporada de SuperMansion – disponível a partir de 7 de abril e com episódios inéditos no Crackle todas as sextas-feiras – a League of Freedom ainda está abalada após a destruição da Super Mansão, já que todos os vilões vagueiam livremente por Storm City. Enquanto isso, o American Ranger ajuda Cooch a lidar com a morte de Brad. Titanium Rex e Jewbot se unem para impedir que informações sigilosas sejam divulgadas.



O serviço está disponível em diversas regiões do Brasil e pode ser contratado pelos assinantes das operadoras Oi (Espírito Santo, Brasília, Mato Grosso do Sul e Bahia) e TVN . Além dessas, as operadoras Algar, Brisanet, OOPS, Sumicity, Life, Cabo Telecom, Compuservice, Multitel, BVCi, Qnet, Rio Cable, Multiplay, Desktop, Conecta, TV Alphaville e MHnet também devem começar a oferecer o serviço em breve aos seus assinantes.





