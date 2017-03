Record, RedeTV e SBT perdem audiência após apagão e saída da TV paga

Você está: Notícias

As emissoras Record , RedeTV e SBT deram início a uma guerra contra a TV por assinatura no país com a chegada do apagão analógico na região da grande São Paulo.



Os impactos da audiência após a migração para a transmissão digital e a saída da NET , Claro , SKY e Oi não trouxeram boa notícia para as três emissoras. De acordo com os dados consolidados divulgados pela Kantar Ibope, os três canais perderam audiência durante a primeira madrugada se comparados aos resultados da última semana.



Na Record, o Programa do Porchat teve uma queda de 4,4 (na última quarta) para 3,0 (ontem). O religioso Fala que eu te escuto despencou de 2,3 pontos para 0,8 pontos desta última madrugada. O programa da Igreja Universal do Reino de Deus caiu de 0,9 pontos para 0,3 pontos.



No SBT, o The Noite com Danilo Gentili caiu de 4,7 pontos (quarta, dia 22) para 4,1 pontos (ontem). O SBT Notícias reduziu de 2,7 pontos de média para 2 pontos (resultado desta madrugada). Já o SBT Notícias 2 caiu de 2,4 pontos para 1,6 de média.



Na RedeTV!, o programa Leitura Dinâmica teve uma discreta queda de 0,7 pontos (registrado na quarta, dia 22) para 0,6 pontos (ontem). Já o Amaury Jr foi o único a crescer e fechou em 0,6 pontos (ontem) contra 0,2 pontos da última semana.



Na Globo houve uma sutil melhora na audiência. O especial sobre A Grande Família subiu para 7 pontos contra 6,9 da última semana. O seriado exibido na sequência Under the dome marcou 5,9 pontos nesta madrugada contra os 5,5 pontos da última semana registrados pelo seriado Perception: Truques da Mente .



A audiência da Band também cresceu. O Jornal da Noite subiu de 1,1 pontos para 2 pontos. Na sequência Os Simpsons cresceram de 0,9 pontos para 1 ponto. O seriado Uma História de Horror Americana aumentou sua audiência de 0,6 pontos para 0,7 pontos.





