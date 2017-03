Você está: Notícias

Multishow abre primeira fase de votação do Prêmio Multishow 2017

A primeira fase do Prêmio Multishow 2017 já está aberta para votação no



O Prêmio Multishow , que acontece em outubro, será apresentado pela dupla Tatá Werneck e Fábio Porchat. A primeira fase dojá está aberta para votação no site do canal até o dia 14 de julho. Neste momento, o público pode votar para escolher os artistas que mais se destacaram na cena musical e que serão selecionados para a próxima fase em sete categorias: melhor cantor, melhor cantora, melhor grupo, melhor show, melhor música, melhor música-chiclete e experimente., que acontece em outubro, será apresentado pela dupla Tatá Werneck e Fábio Porchat.





