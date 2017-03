Você está: Notícias

HBO e Telecine preparam grandes estreias para este sábado, dia 1º

Os canais de televisão por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes estreias para este sábado, dia 1º de abril, a partir das 22h.



No suspense " O Homem Nas Trevas ", em cartaz na HBO , três adolescentes sempre escaparam de seus roubos, todos perfeitamente planejados. No entanto, quando realizam seu último crime, assaltando a casa de um senhor cego, o jogo muda. Encarcerados no local, eles precisam lutar por suas vidas contra um psicopata cheio de segredos e terrivelmente habilidoso.



Baseado no game de sucesso, " Warcraft - O Primeiro Encontro de Dois Mundos " é destaque do Telecine Premium . A região de Azeroth sempre viveu em paz, até a chegada dos guerreiros Orc. Com a abertura de um portal, eles puderam chegar à nova Terra com a intenção de destruir o povo inimigo. Cada lado da batalha possui um grande herói, e os dois travam uma disputa pessoal, colocando em risco seu povo, sua família e todas as pessoas que amam. Com Paula Patton, Ben Foster e Travis Fimmel. Os canais de televisão por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes estreias para este sábado, dia 1º de abril, a partir das 22h.No suspense "", em cartaz na, três adolescentes sempre escaparam de seus roubos, todos perfeitamente planejados. No entanto, quando realizam seu último crime, assaltando a casa de um senhor cego, o jogo muda. Encarcerados no local, eles precisam lutar por suas vidas contra um psicopata cheio de segredos e terrivelmente habilidoso.Baseado no game de sucesso, "" é destaque do. A região de Azeroth sempre viveu em paz, até a chegada dos guerreiros Orc. Com a abertura de um portal, eles puderam chegar à nova Terra com a intenção de destruir o povo inimigo. Cada lado da batalha possui um grande herói, e os dois travam uma disputa pessoal, colocando em risco seu povo, sua família e todas as pessoas que amam. Com Paula Patton, Ben Foster e Travis Fimmel.





