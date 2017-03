Você está: Notícias

SBT muda novamente programação e acaba com jornal na hora do almoço

O SBT muda mais a grade de programação que uma folha de bananeira ao vento.



A partir da próxima segunda-feira, dia 3 de março, o jornalístico " Primeiro Impacto " volta a ser exibido no início da manhã, na faixa das 6h às 8h30.



Com a mudança, o telejornal abandona novamente a faixa do almoço.



A partir das 8h30 o público confere o " Mundo Disney ", seguido do Bom Dia & Cia a partir das 10h30. Por volta das 13h45 volta ao ar o " Clube do Chaves ". E às 14h45 segue com Fofocalizando .





