Crimes de Fortitude

Mais Globosat estreia série britânica "Fortitude"

robertoscalon - Hoje, 16:18







Elenco de "Fortitude" (Divulgação/SKY Atlantic) Elenco de "Fortitude" (Divulgação/SKY Atlantic)



Neste sábado (1º), o Mais Globosat estreia a série "Crimes de Fortitude" ( "Fortitude" ). Estrelado por Michael Gambon, Richard Dormer e Stanley Tucci, a série se passa em um lugar como nenhum outro. Cercada por uma beleza selvagem e paisagens frias, é um lugar que promete oportunidades de descoberta e muito dinheiro. Localizada no arquipélago de Svalbard, na Noruega, lá vivem cerca de 800 pessoas, entre elas, cientistas, mineradores, policiais e suas respectivas famílias. Fortitude é a cidade mais segura da Terra. Ou, pelo menos, era.



"Fortitude" é surpreendida com a notícia de um assassinato. A morte de um cientista britânico é investigada pelo xerife Dan Anderssen, que precisa se aliar ao detetive inglês Milton Caldwell, recém chegado à cidade. Conforme as investigações avançam e a lista de suspeitos cresce, o comportamento de Caldwell e Anderssen leva os dois a desconfiar um do outro.



