FOX Life ganha nova identidade visual em abril

a mudança no pacote gráfico reflete o novo perfil do canal, que tem sua programação voltada ao entretenimento e orientada para a mulher adulta, com séries de investigação, crime, policial e médica além de filmes de romance, ação, drama, suspense e histórias impactantes protagonizadas por talentos mundiais. Entre os maiores sucessos do canal estão as séries Bones, Rosewood, Emergências Médicas, Modern Family e New Girl

O canal de televisão por assinaturavai ganhar uma nova identidade visual a partir do próximo dia 10 de abril. A emissora vai passar por umque trará mudanças que buscam caminhar junto do novo perfil canal.De acordo com Sergio Domanico, VP de Marketing da FOX Networks Group Brasil, "".