TV digital marca nova fase da TV aberta no Brasil

Ontem, 17:40





Olá, internautas



O grande momento chegou. A TV analógica dá o seu adeus aqui em São Paulo nesta quarta-feira (29/03), às 23h59. Pelo menos, essa é a expectativa.



Queria acompanhar a queda do sinal analógico. Como já ressaltei por aqui, a TV do meu quarto não é a das mais modernas. No entanto, um técnico que cuida da antena do prédio passou pelo meu apartamento e fez os ajustes necessários com o conversor.



E isso ocorreu nesta terça-feira (28/03). Acompanhei todos os comunicados que insistiam para instalar o conversor. O “A” na tela berrava. Barras pretas comprimiam a imagem. Um capítulo da nossa tevê se encerrou. Lá nos anos 80, acompanhei a transição da TV preto e branco para a colorida.



Agora, testemunho a entrada da TV digital. Quando entrei na faculdade de Jornalismo do Mackenzie (isso em 2000), a Universidade foi palco das primeiras experiências da TV digital em nosso País. Ainda não estava definida qual tecnologia seria utilizada: japonesa, norte-americana ou europeia. O Brasil escolheu o padrão do país asiático.



Cheguei em casa e logo fui conferir a novidade. Mesmo o aparelho com mais de 15 anos, o sinal digital entrou sem nenhum problema. Agora, a tela ficou normal. Compacta. Sem distorções. Sem as tais barras pretas.



Na TV aberta analógica, tínhamos basicamente sete canais: Cultura, SBT, Globo, Record, RedeTV!, Gazeta e Band. Agora, ocorreu um aumento considerável de opções. A TV Cultura se desmembrou em três: a própria TV Cultura, UNIVESP e Multicultura Educação.



No meu conversor (não sei se é o melhor ou o pior), os outros canais possuem dois sinais. O “HD” e o outro com a imagem ruim. E há outros canais interessantes. A Rede Brasil agora ficou entre a RedeTV! e a TV Gazeta. Está no canal 10.1. Antes, a TV Cultura iniciava o “dial”. Agora, o Esporte Interativo é o “0”. Gratíssimo presente.



Acima da Band, há diversos canais religiosos, principalmente evangélicos. Valdemiro Santiago está por lá. Dos católicos, percebi a Rede Vida e TV Aparecida. Também acompanhei, com orgulho, a TV Mackenzie. Espero que a Universidade aproveite a oportunidade para o desenvolvimento dos alunos. Agora tenho também acesso à Rede NGT, Terra Viva e a TVT (TV dos Trabalhadores). Esses canais não são disponibilizados na NET. A CNT também surge na TV digital aqui em São Paulo. Na NET, aparece escondida.



No manual do conversor, diz que é possível efetuar a gravação dos programas. Esse é o meu maior temor. Na NET, não consigo gravar. Na TV analógica, que tinha um ótimo sinal na minha TV, eu efetuava a gravação no meu velho companheiro videocassete. Sou jurássico! Com a TV digital, o aparelho servirá apenas para assistir às fitas. Ainda bisbilhotarei esse novo mecanismo.



“Sinal Digital, é para você, é de graça, é bom de ver”.



Fabio Maksymczuk de A. Brito é jornalista formado pela Universidade Mackenzie e Relações Públicas pela USP. Desde 2004, Fabio escreve sobre a TV brasileira no FABIOTV que atualmente integra o Blogs Legais do UOL. O jornalista é membro da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) e colunista do Portal Imprensa. Acesse também http://tvfabio.zip.net/





