TV brasileira vive momento marcante na semana

TV brasileira vive momento marcante na semana

Olá, internautas



Nesta quarta-feira (29/03), a TV brasileira viveu um capítulo importante em sua história. O desligamento da TV analógica foi confirmado. Na RedeTV!, à meia-noite, Luciana Gimenez desligou o sinal analógico em São Paulo e arredores. A apresentadora debateu com Celso Zucatelli e outros convidados sobre tal interrupção e, principalmente, sobre a guerra travada entre RedeTV!, Record e SBT com a TV paga.



Já no SBT, Ratinho recebeu Marcelo de Carvalho, marido de Luciana e um dos donos da RedeTV!. Ele foi extremamente tagarela. Falou, falou, falou...Os outros apresentadores da emissora de Silvio Santos mal conseguiam verbalizar. Lá estavam Christina Rocha, Danilo Gentili, Otavio Mesquita, Raul Gil, Celso Portiolli, entre outros.



Todos na expectativa para a derrubada do sinal analógico e na TV paga. A repórter Magdalena Bonfiglioli acompanhou o momento na casa de uma telespectadora. Eu pensei que a TV seria inundada por chuviscos, mas não. Surge uma mensagem do governo.



E na TV paga? Durante alguns minutos, o sinal permaneceu. Daí, Marcelo de Carvalho comentou que as operadoras praticariam pirataria. Neste exato momento, a NET interrompeu o sinal. A Record foi a segunda a ser cortada. E, por fim, a RedeTV!.



Aparece um comunicado no televisor. Diz que estão em negociação. Da TV aberta, apenas restaram Cultura, Globo, Gazeta e Band. Resultado: SBT, Record e RedeTV! despencaram nos índices de audiência. Agora, a Globo reina ainda mais soberana. Daqui a pouco, os executivos das três emissoras correrão atrás dos canais pagos. O prejuízo deverá ser enorme.



Toda essa guerra cai no colo do telespectador que fica sem saber o que fazer.



Fabio Maksymczuk



Fabio Maksymczuk de A. Brito é jornalista formado pela Universidade Mackenzie e Relações Públicas pela USP. Desde 2004, Fabio escreve sobre a TV brasileira no FABIOTV que atualmente integra o Blogs Legais do UOL. O jornalista é membro da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) e colunista do Portal Imprensa.





