Top 15 Suíça de Março: Kaleo lidera com Way Down We Go

Lucasfrade - 31 Mar 2017 - 20:09



1. Way Down We Go

Kaleo













2. Chained To The Rhythm

Katy Perry feat. Skip Marley













3. Shape Of You

Ed Sheeran













4. Skin

Rag'n'Bone Man













5. Despacito

Luis Fonsi feat. Daddy Yankee













6. Call On Me

Starley













7. It Ain't Me

Kygo feat. Selena Gomez













8. Scars To Your Beautiful

Alessia Cara













9. Something Just Like This

The Chainsmokers feat. Coldplay













10. When We Do It

Damian Lynn













11. Love On The Brain

Rihanna













12. Be Mine

Ofenbach













13. Let's Hurt Tonight

OneRepublic













14. You Don't Know Me

Jax Jones feat. Raye













15. I Feel It Coming

The Weeknd feat. Daft Punk