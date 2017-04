Você está: Notícias

Negociação

Simba marca reunião com Net, Claro, Sky e Oi

Lucasfrade - Ontem, 21:57







(Divulgação) (Divulgação)



Com uma considerável queda de audiência dos canais RecordTV, Redetv! e SBT , a Simba já aceitou baixar os valores pedidos para as operadoras. Se antes a programadora exigia R$ 15 por assinante, agora já está pedindo R$ 2,30. A divisão ficaria em R$ 1,00 para Record e SBT, e R$ 0,30 para a Redetv!.



Com pressa em voltar para a tv paga, a Simba marcou uma reunião com as operadoras Sky, Net, Claro e Oi para a próxima terça-feira, dia 04 de abril. Caso cheguem a um acordo, o sinal das emissoras deve voltar imediatamente ao ar para os assinantes de Brasília, São Paulo e Grande São Paulo. Com uma considerável queda de audiência dos canais, a Simba já aceitou baixar os valores pedidos para as operadoras. Se antes a programadora exigia R$ 15 por assinante, agora já está pedindo R$ 2,30. A divisão ficaria em R$ 1,00 para Record e SBT, e R$ 0,30 para a Redetv!.Com pressa em voltar para a tv paga, a Simba marcou uma reunião com as operadoraspara a próxima terça-feira, dia 04 de abril. Caso cheguem a um acordo, o sinal das emissoras deve voltar imediatamente ao ar para os assinantes de Brasília, São Paulo e Grande São Paulo.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 21 comentário(s).