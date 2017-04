Você está: Notícias



Após apagão, Globo explode em audiência na medição da GFK

robertoscalon - Hoje, 14:47







Claudia Abreu e Reynaldo Gianecchini em "A Lei do Amor" (Divulgação/Globo) Claudia Abreu e Reynaldo Gianecchini em "A Lei do Amor" (Divulgação/Globo)



A Globo tem muito o que comemorar após a saída dos canais do grupo Simba, Record, SBT e RedeTV! , das operadoras de TV paga. Se a emissora já havia ganhado alguns pontos significativos de audiência na medição do Kantar/Ibope , a diferença da Globo com as demais na medição do GFK é muito maior.



Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, do site UOL , na última quinta, às 22h37, a Globo exibia os últimos momentos do penúltimo capítulo de " A Lei do Amor" e registrava no momento, cerca de 29 pontos no Ibope e 42 no GFK . Índice que a Globo não via desde os últimos capítulos da novela "Império" , que se encerrou no inicio de 2015 e frequentes nos anos 2000. A diferença entre as medições dos institutos foi de 13 pontos de diferença ou mais de 30%.



Outro exemplo, foi no sábado (1º), às 20h37, com exibição do "Jornal Nacional" . Pelo Ibope a Globo tinha 25,4 pontos, a Record tinha 5,6; o SBT, 4,6 pontos. A Band , 1,1; e a RedeTV! , 0,3 ponto. Mas no GfK a Globo marcava 5 pontos a mais --30,5--, a Record registrava 6,1 pontos,, o SBT , 5,9; a Band , 2 pontos e a RedeTV , 0,4 ponto.



