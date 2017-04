Você está: Notícias

Nova série

TLC estreia série "Comer, Beber e Tatuar"

robertoscalon - Ontem, 21:07







Brett Rogers é o anfitrião da cena boêmia de Johanesburgo na nova série do TLC , "Comer, Beber e Tatuar" . Em cada episódio de meia hora, ele introduz o telespectador a locais onde a contracultura sul-africana se faz presente: bares, cervejarias e alambiques, restaurantes e estúdios de tatuagem.



A cada episódio, o apresentador visita diferentes estabelecimentos com propostas inovadoras. Ao conversar com seus fundadores e idealizadores, Brett descobre histórias de pessoas jovens, talentosas e determinadas. As narrativas individuais se entrelaçam a propostas de negócio e processos de criação que tiveram início na força jovem para empreender a transformar. Em todas as paradas do roteiro, os chefs e especialistas em destilados preparam suas criações. Já dos estúdios de tatuagem, Brett pode sair com mais uma para a sua coleção.



Assim, a série revela o circuito alternativo da África do Sul, por onde circulam os inconformados, independentes, que ousaram criar negócios diferentes e dar novas tintas à maior cidade da África do Sul – que carrega a fama de cinzenta em virtude do passado relacionado à mineração, mas é feita de gente amigável e hospitaleira, nas palavras de Brett.



"Comer, Beber e Tatuar" estreia dia 05 de abril , às 22h10 no TLC.





