Confira a semana de Chiquititas (3 a 8/4)

Segunda-feira



Matilde chega ao orfanato com uma caixa de vidro coberta por um pano. Falando com a caixa, Matilde pergunta se Brunilda está bem e também diz: "a mamãe cuidará de você". Binho e Ana estão na sala e perguntam com quem Ernestina está falando (as crianças acham que Matilde é Ernestina). Matilde não responde e sai do local. Dani ganha uniforme do orfanato e está bem amiga de Tati. Ana e Binho contam para as duas o que viram. Em seu quarto, Matilde tira o pano do aquário de vidro e mostra que Brunilda é na verdade uma grande aranha. Maria (Sophia Valverde) segue Carol até a sua casa. Carol convida a pequena para comer alguma coisa, mas assustada, Maria sai correndo. No Café Boutique, Junior oferece carona para Maria Cecília, que aceita. Enquanto isso, todas as chiquititas tentam descobrir qual é o bicho misterioso que Ernestina possui em seu quarto. Dani vai ao quarto de Ernestina e pega o aquário com o bicho para levar para as demais chiquititas descobrirem juntas qual é o animal. Ao tirarem o pano do aquário todas gritam muito ao verem a aranha. Junior e Maria Cecília esticam a carona para um jantar num restaurante e ficam bem próximos. Maria Cecília acha que está rolando um clima e que eles vão se beijar. Ela manda um SMS com essa notícia para a mãe, mas erra o número e acaba mandando um SMS para Junior, que responde que ela não precisa ficar nervosa. Maria Cecília, que está no banheiro, fica completamente envergonhada. Maria entra na casa de Carol e fica sentada no chão, quieta. No orfanato, Pata tenta devolver o aquário de vidro com a aranha, mas derruba e quebra por acidente o recipiente. As chiquititas entram em desespero com a aranha solta no quarto. Carol tenta falar com Maria e lhe oferece comida fresquinha. Maria Cecília volta para o jantar e Junior a beija. Na sala de Carol, Maria se assusta com Tobias e Beto. Carol acalma a menina e conta pra Beto o que aconteceu. Os meninos pegam as cobertas das meninas para que elas durmam na sala, longe da aranha. Ernestina, que na verdade é Matilde disfarçada, foi visitar algumas amigas fora do orfanato.



Terça-feira



Maria dorme na casa de Carol. No orfanato, os meninos espalham aranhas de brinquedo na sala para assustar as chiquititas. Enquanto isso, a aranha Brunilda continua andando pelo orfanato. Amanhece e Maria toma banho. Carol fica feliz em ajudar a pequena. Ernestina, que na verdade é Matilde, chega ao orfanato e estranha as chiquititas estarem dormindo na sala. Matilde percebe que Brunilda sumiu e vai atrás das chiquititas. Irritada, a zeladora chega na cozinha derrubando as cadeiras. Matilde exige que digam onde está Brunilda. Matilde vai até a diretoria e exige que Cintia proíba as crianças de entrarem em seu quarto por conta de Brunilda. Cintia diz que também tem pavor de aranha, mas Matilde grita que ela é inofensiva e que pode ser útil para o plano delas. Carmen abre a porta da diretoria e entra questionando que plano seria esse. As duas desconversam e dizem que estavam falando da obra do orfanato. Carmen anuncia que em breve um engenheiro consagrado irá ao orfanato avaliar as obras que Cintia está promovendo. Na casa de Carol, Maria troca de roupa e brinca com uma boneca de Dani que encontra, com cabelos bem vermelhos. Maria Cecília entrevista Francis (Homero Ligere) para a vaga de barista do Café Boutique. Ela testa o rapaz antes de contratá-lo. Carmen vê a aranha e exige explicações. Matilde consegue reverter a situação e ficar com Brunilda. Maria fica inseparável da boneca com cabelo vermelho. Carol quer ajudar a pequena a reencontrar a família e tenta ajudá-la ao máximo, embora a menina não tenha dito ainda nenhuma palavra.



Quarta-feira



O engenheiro Ferrashi (Eduardo Fraga), amigo de Carmen, vai ao orfanato para averiguar as obras. Vivi volta correndo ao quarto após ver o engenheiro e perceber que ele é o pai de Matias (Thiago Wittner). A chiquitita conta com a ajuda das amigas para que ele não lhe veja. Maria Cecília contrata Francis e lembra que ele ainda precisa passar pelo período de experiência. Carmen mostra todos os cômodos do orfanato para Ferrashi. Maria desenha ela mesma ao lado de um homem e de uma mulher adulta. Carol tenta descobrir um pouco do histórico da pequena através dos desenhos. O engenheiro diz que a destruição do porão do orfanato é desnecessária e que não havia necessidade desta reforma. Carmen agradece ao amigo e fica feliz em saber que estava certa. A diretora quer descobrir qual a real intenção de Cintia com a destruição do porão. Anoitece, Carol diz para Beto que não existe nenhuma ocorrência na polícia sobre o desaparecimento da menina e que descobriu que o nome dela é Maria. Carol diz ainda que fará o possível para ajudar a pequena e que está pensando em levar ela para o Orfanato Raio de Luz. Carol também conta para Beto que vai contar toda a verdade para Junior. Maria Cecília e Junior avisam os funcionários do Café Boutique que haverá a gravação de um comercial na loja com o Tomás Ferraz. Clarita vai visitar Beto. Carol vê Junior e Maria Cecília se beijando em frente ao Café Boutique e fica decepcionada. Tati, Ana e Dani se vestem como as mais velhas para mostrarem que também são pré-adolescentes e por isso querem participar de todas as conversas das chiquititas mais velhas. Chico aconselha as três a respeitarem a fase de cada uma e que elas curtam a infância para brincarem muito, pois ainda não são pré-adolescentes.



Quinta-feira



Clarita diz para Beto que está namorando um garoto chamado Francis. Tudo para fazer ciúmes nele. Carol conta para o irmão, Beto, que viu Maria Cecilia e Junior se beijando. Matilde decide se vingar das chiquititas ao anoitecer. Ela manda todos irem até a sala para fazer 50 flexões. Mosca, Pata, Mili e Bia se negam a cumprir o castigo. Matilde libera os demais e ordena que os quatro fiquem ajoelhados no milho até não aguentarem de tanta dor e choro. Após algum tempo Chico aparece e interrompe o castigo. Matilde, que finge ser Ernestina, diz que não sabe o que lhe aconteceu para fazer isso, mas que está arrependida. Os joelhos das crianças estão até com sangue. Elas pensam em contar tudo para Cintia no dia seguinte, mas sabem que se fizerem isso ela será demitida e Chico ficará triste. No dia seguinte, Ernestina, que na verdade é Matilde, finge arrependimento e promete não fazer mais nada de cruel. As chiquititas decidem perdoar Ernestina e não contar nada para Cintia. No Café Boutique, começa os ensaios para a gravação do comercial com Tomás Ferraz. Carol vai atrás de José Ricardo e pede para que coloque Maria no orfanato Raio de Luz. Sozinha, Maria conversa com a boneca e decide que o nome dela será Laura.



Sexta-feira



Durante a gravação do comercial do Café Boutique, o diretor decide que Érica será a figurante que servirá o café para Tomás Ferraz. No orfanato, Matilde continua se fazendo passar por Ernestina e sustentando a mentira de que está fazendo tratamento psicológico. A vilã mente para Chico, diz que o ama e que quer continuar a namorar com ele. Ingênuo, Chico fica feliz e acredita. No Café Boutique, durante a gravação do comercial, Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias disfarçado, reclama do café preparado por Francis e diz que está ácido. Carmen vai ao orfanato e manda que Ernestina, que na verdade é Matilde, pendure o novo quadro com seu retrato na diretoria. Carmen proíbe que qualquer um tire o quadro do local. Bia não concorda com o perdão dado a Ernestina e decide enviar uma carta anônima relatando tudo o que aconteceu. Carmen, que está na diretoria, encontra o bilhete e fica enfurecida ao ler as denúncias. Cintia aparece e tenta defender Ernestina. Carmen vai falar com as chiquititas para averiguar as informações e garante que se tudo for verdade mandará embora a zeladora. Todos mantêm o combinado e dizem que não é verdade o conteúdo da denúncia. Bia é a única que diz a verdade, mas acaba voltando atrás ao ver que Chico fica triste. Carmen não se dá por satisfeita, mas aceita o que as chiquititas disseram. Chico conta para as demais crianças que voltou a namorar Ernestina. No Café Boutique, Francis é ganancioso e faz de tudo para tentar aparecer para o diretor e até para Beto, que aliás descobre que o novo barista é o rapaz que Clarita havia dito que estava namorando. Cintia recebe um telefonema de José Ricardo comunicando que Maria vai ser a mais nova chiquitita. Ao desligar o telefone Cintia fica enfurecida. Carmen, que está na mansão dos Almeida Campos, estranha a atitude de Cintia. O quadro com seu retrato na diretoria possui uma câmera e microfone escondido para que ela possa saber tudo o que está acontecendo e assim tentar descobrir o motivo pelo qual Cintia quer tanto reformar o orfanato. Anoitece, Maria conversa com a boneca Laura e diz que se sente muito bem e segura com Carol. A menina diz que gostaria que a boneca falasse com ela para poderem brincar como melhores amigas. Na manhã seguinte, ao acordar, Laura (Amanda Furtado) se transforma como magia e vira uma menina de verdade e começa a conversar com Maria. Laura diz que o pedido dela foi atendido por uma estrela cadente e enquanto houver a pureza infantil no coração de Maria, elas sempre estarão juntas e conversando. Laura lembra que apenas Maria sabe que ela pode virar real e que não deve contar isso para nenhum adulto. Maria fica muito feliz. No Café Boutique, Clarita inventa uma história para convencer Francis a tirarem fotos juntos. Tudo para fazer ciúmes em Beto. O plano dá certo. Carol chega ao orfanato e se depara com Fernando (Paulo Leal) brincado de mímica com as chiquititas e fica feliz em ver todos se divertindo. Carol avisa que uma nova menina virá morar no orfanato. Enquanto isso, Vivi se enrola cada vez mais com a mentira que inventou para Matias, pois o pai do menino exige que ela leve seus pais para jantarem na casa dele. Dani fica enciumada ao saber que Maria está na casa de Carol. Vivi chora no jardim do orfanato ao ensaiar como dizer toda a verdade para Matias. Porém, Ferrashi aparece no orfanato para ver as obras e vê Vivi. A menina aproveita que Carol e Fernando estão perto e apresenta os dois como seus pais. Ferrashi convida os dois para um jantar. Vivi diz que está namorando o filho dele, o Matias. Assim que o engenheiro sai, Vivi tenta explicar para Carol, que exige que ela conte a verdade o quanto antes para Matias.





