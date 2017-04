Você está: Novelas

Confira a semana de O que a vida me roubou (3 a 8/4)

Segunda-feira



Em Água Azul, Pedro está surpreso por ter em sua frente José Luis. Esmeralda chega para averiguar se José Luis está preso, mas Pedro a vê e ela sai assustada. Angélica chega com o dinheiro de Demétrio e o oferece a Ezequiel, que por ordens de Pedro, deixa José Luis em liberdade. Pedro deixa de prêmio o dinheiro que Angélica deu para comprar roupa, já que agora é o chefe da polícia. Angélica escapa com José Luis na caminhonete de seu pai e dormem em um hotel. Nadia pede a Victor que vá à fazenda Almonte para que se vejam. Em sua residência, Pedro está furioso porque Nadia se foi com Montserrat. Na fazenda "Almonte", Montserrat e Alessandro passeiam a cavalo, felizes, e demonstram seu amor. Nadia chega com Josefina procurando Demétrio, Montserrat e Carlota as pedem desculpas. Na fazenda "Arechiga", Virginia beija Demétrio para que Amelia pense que são namorados. Demétrio, zangado, procura Angélica, já que ela levou seu dinheiro, mas Virginia se nega a dizer lhe onde está. Joaquim entra no quarto de Angélica para pedir uma explicação, mas ela não está. Alessandro e Montserrat chegam à fazenda "Arechiga" com Josefina para falarem sobre seu casamento. Virginia não pode acreditar e chora desconsolada, Joaquim surpreso proíbe Demétrio de se aproximar de suas filhas. No dia seguinte, Amélia encontra a carta de Angélica, na qual deixa claro que partiu para viver sua vida e que não a procurem, Joaquim fica pensativo e triste. Na fazenda Almonte, Josefina pede a Demétrio que se casem em um ano para que ela possa o fazer apaixonar-se, mas ele não aceita. Alessandro propõe a Demétrio que comece a trabalhar para pagar Josefina, do contrário o entregará a polícia por fraude e assassinato. Demétrio, por fim, aceita trabalhar para Alessandro. Na fazenda “Arechiga”, Joaquim alarmado sai para procurar sua filha Angélica. Amélia não sabe o que fazer e chora desconsolada. Virginia fica nervosa, mas guarda o segredo de sua irmã. Na fazenda “Almonte”, Nadia está desesperada esperando Victor. Josefina se entristece porque Demétrio prefere trabalhar a casar com ela. Pedro chega sem avisar à fazenda Almonte e Nadia, zangada, exige que ele se retire. Padre Anselmo comenta com Rosário o quão felizes estão seus patrões, Montserrat comenta com o padre que Antonio fugiu da fazenda com a ajuda de Alessandro, já que o acusam de haver matado o chefe de polícia e o fez para salvar Alessandro. Victor chega à fazenda Almonte e diz a Pedro que Nádia o ama e seu casamento é uma farsa, já que ela só pensa nele. Ezequiel e a polícia de Água Azul procuram pelos caminhos da fazenda o corpo de Antonio. Montserrat e Nadia comentam sobre seus casamentos, Nadia lhe diz que suspeita que seu esposo não gosta de mulheres e por essa razão pensa que ele mantenha uma relação com Victor. Montserrat faz um teste de gravidez e o resultado é positivo, Alessandro chega do trabalho e Montserrat o informa que está grávida, eles se beijam, felizes.



Terça-feira



Pedro e Alessandro discutem quando chega Joaquim, que pergunta por sua filha, Angélica, e comenta que seu capataz está na cadeia, pois o pegaram em sua fazenda. Montserrat, surpresa, pede a Alessandro que o ajude e parte. Na fazenda “Arechiga”, Amélia chora desconsolada com Virginia, Joaquim espera que a polícia encontre indícios sobre Angélica. Em Água Azul, José Luis e Angélica chegam onde vive a madrinha desta e descem de um barco pesqueiro, Angélica desmaia e José Luis não sabe o que fazer. Ainda em Água Azul, José Luis, preocupado, leva Angélica a um hospital, Angélica triste o faz jurar que não a deixará só ali e o pede que localize sua madrinha. Prudência chega ao hospital e o médico lhe informa que Angélica está com câncer em estágio muito avançado e a resta apenas alguns poucos meses de vida. Prudência, triste, leva sua afilhada para casa e promete apoiá-la, José Luis está a todo momento com Angélica. Prudência o propõe que se case com sua afilhada e assim apague todo mal que fez no passado. Esmeralda discute com Renato. Joaquim exige a Ezequiel que o permita ver José Luis, este o responde que José está morto. Na fazenda “Arechiga”, Virginia, chorando, confessa ao Padre Anselmo que sua irmã fugiu com um capataz da fazenda “Almonte”. Na fazenda “Almonte”, Demétrio aconselha sua irmã e Nádia que evitem que Pedro fale com Alessandro, já que este poderia dizer tudo sobre José Luis. Pedro está a ponto de dizer a Alessandro que seu capataz não é quem ele pensa, quando chega Nádia e os interrompe. Joaquim e Padre Anselmo perguntam a Montserrat se sabe de algo de José Luis, já que ele fugiu com Angélica, ela se alegra e deixa de chorar. Carlota e Nadia pedem a Montserrat que se comporte e dissimule, já que Alessandro poderia estar suspeitando de algo. O Padre Anselmo pede a Alessandro que não confie tanto em seu capataz. José Luis, desconcertado, aceita um trato com Prudência para limpar seu nome. José aconselha Angélica a voltar a viver com sua família, mas ela, triste, revela saber que lhe sobram poucos meses de vida e deseja passá-los a seu lado, assim, ele a pede em casamento e ela aceita feliz, eles se beijam. Prudência telefona para seu irmão, o capitão Robledo, para convidá-lo para um casamento em sua residência. Em Água Azul, José Luis telefona para Esmeralda e se alegra em saber que ela está bem, e a convida para seu casamento. Joaquim visita o capitão Robledo para pedir ajuda e encontrar sua filha Angélica, pede também que sua irmã, Prudência, não se intere desse pedido. Joaquim descobre que Antonio e José Luis são a mesma pessoa.



Quarta-feira



O capitão pede discrição e que Alessandro não descubra esse fato. Ezequiel conta a Pedro que Joaquim pedirá que o demita, pois não se permitiu subornar por sua filha e deixou livre o capataz. Ezequiel informa Pedro que foi encontrado o corpo do verdadeiro Antonio e exige que Alessandro seja informado do ocorrido para tirar as próprias conclusões. Nadia adverte Pedro que será a esposa perfeita. Pedro responde que Joaquim está procurando sua filha que fugiu e não descansará até encontrá-la. Na fazenda “Almonte”, Demetrio cansado de trabalhar pensa na possibilidade de casar-se com Josefina. Maria se enfurece com a notícia da gravidez de Montserrat. Alessandro e Montserrat estão felizes pela gravidez. Carlota pede a sua sobrinha que dê a notícia a Lauro. Montserrat pede a Rosário que a apóie como se fosse avó de seu filho e ela se desconcerta. No quarto de Carlota, Maria encontra uma foto familiar e descobre que Graziela era amante de Benjamin Almonte. Maria entra no quarto de Alessandro e Montserrat, Alessandro está tomando banho, Maria se despe e o agarra, aproveitando que ele tem espuma nos olhos. Alessandro a abraça e a beija, pensando ser Montserrat. Montserrat se despe e ao entrar no banheiro vê Alessandro com Maria aos beijos. Na fazenda “Almonte”, Montserrat furiosa reclama com Alessandro por ele estar com Maria. Maria, hipócrita, diz que já esteve com Alessandro muitas vezes, não sendo assim nenhuma novidade, Alessandro nega a informação. Montserrat exige a Alessandro que demita Maria, do contrário será ela quem partirá, Maria suplica a Alessandro que não o faça, que se comportará, e não terão mais nenhuma queixa dela, mas Alessandro se nega e pede a Macário que leve Maria á Água Azul. Montserrat indignada fala com Carlota, Josefina e Demétrio. Rosário empacota as coisas de Maria, e descobre o dinheiro que roubaram, Demetrio esclarece que o roubo foi feito por Adolfo com a cumplicidade de Maria. Maria diz a Montserrat que Graziela foi amante de Benjamin durante muitos anos e que todos na fazenda a conhecem. Demétrio diz a Josefina que se casará com ela, pois já não suporta mais trabalhar, ela se surpreende. Em Água Azul, Maria chega ao apartamento de Adolfo para viver com ele, já que Alessandro a expulsou, ela pensa em se vingar de Montserrat. Esmeralda, com ciúmes, pede a Renato que já não vá mais ao bar, pois suas “amigas” querem estar com ele, Renato beija Esmeralda, fazendo a saber que é só dela. O capitão Robledo visita Lauro e comenta com Graziela que José Luis está vivo e o encontrará. Alessandro, Montserrat e Carlota chegam de surpresa a Água Azul para dar a seus pais a notícia que estão esperando um bebe. Lauro, emocionado, pede que batizem o bebe com seu nome, mas Graziela propõe que o menino chame Benjamin. Montserrat reclama com sua mãe por ela ter sido amante de Benjamin, mas Graziela se defende. Tomás Valverde exige a Lauro que diga onde está seu filho, Alessandro lhe propõe pagar a dívida, mas Tomás se nega a receber, Alessandro então o convida para sua fazenda, já que lá também estão sua irmã com Demétrio, Graziela se surpreende.



Quinta-feira



Demetrio fala com Josefina sobre o casamento e ela se propõe a pagar por seu carinho e carícias, Demetrio a beija e imagina o dinheiro que ela o dará. Na praça principal de Água Azul, Pedro dá um discurso enquanto Nadia se comporta carinhosamente com ele, Victor ao longe os observa, zangado. Na residência “Medina”, Victor chega e reclama com Nádia por seu comportamento na praça. Na residência “Mendonça”, Lauro pede a Graziela que se acalme, a lembra do quanto a ama e valoriza, completa dizendo que ela foi seu primeiro amor. Enquanto isso, Graziela se lembra do bem que passava junto a Benjamin. Na casa de Adolfo, Maria está frustrada porque Adolfo quer estar com ela, porém ela não o suporta. Adolfo a mostra o quanto a adora. Na casa de Prudência, Angélica pede a sua madrinha que não diga a seus pais que se casará, já que eles tentariam impedir o casamento. Prudência propõe a Jose Luis que esclareça as coisas com seu irmão, o capitão Robledo, já que é ele o mais interessado em limpar sua reputação, Prudência confessa que ao se casar com Angélica será muito rico, ele se ofende dizendo que não se interessa por dinheiro. Na fazenda “Arechiga”, Amélia está preocupada com Angélica e Joaquim e já não sabe o que fazer, Virginia tenta uni-los, mas a ignoram e ela chora. Na fazenda “Almonte”, Tomás e Alessandro chegam a um acordo com Demetrio, que após o casamento com Josefina, não tocará em sua fortuna e trabalhará para Alessandro em Água Azul para saldar sua dívida, Josefina chora, pois pensa que assim Demetrio a odiará. Ezequiel mostra com provas a Alessandro que seu capataz era José Luis, furioso, Alessandro pega uma arma e sai, recordando dos momentos em que Montserrat estava sozinha com José Luis. Na casa do Padre Anselmo, Maria, chorando, pede ao padre que fale com Alessandro, ele se nega, Montserrat discute com Adolfo e pede que ele se afaste de Maria, Montserrat dá a notícia de sua gravidez ao Padre, ele a felicita. Na fazenda “Almonte”, Alessandro ao ver o interesse de Macário por Dominga, lhes dá o dia para que o passem juntos e eles decidem comer no povoado. Alessandro se dirige ao quarto de Carlota, pede seu celular e o lança ao longe, Rosário se surpreende, ele grita que já sabe do capataz e sai trancando a porta, para que elas não saiam dali, elas choram. Na casa do Padre Anselmo, Montserrat pergunta se Rosário é a mãe de Alessandro, já que não é justo que o trate como uma criada, o Padre se nega a responder e a pede que se cuide muito pelo bebê que espera. Montserrat comenta que já sabe que sua mãe foi amante de Benjamin, ele a aconselha a não investigar o passado, já que poderia ser muito doloroso. Na residência “Mendonça”, Graziela recebe feliz Demetrio, que está muito zangado por ter de se casar com Josefina, Lauro diz ao filho que vá embora de sua casa, já que para ele, não existe mais. Graziela o impede dizendo que seu filho se casará com Josefina e não permitirá que o amole. Na residência “Medina”, Ezequiel informa Pedro que já falou com Alessandro e mencionou um nome que não escutou muito bem. Por outro lado, um homem segue vigiando José Luis Alvarez. Na residência de Prudência, Inácio chega de visita com sua irmã e ao ver Angélica reclama por seus pais não saberem onde ela se encontra. Prudência lhe informa que o casamento é dela e José Luis se apresenta como seu futuro esposo. Na fazenda “Almonte”, Montserrat chega feliz, mas Alessandro, furioso, reclama que ela o mentiu com respeito a José Luis e a expulsa de sua casa, junto a Rosário e Carlota, Victor tenta tranquiliza-lo, mas Alessandro não acredita em nada e grita que o bebê que Montserrat espera é um bastardo, e jamais o reconhecerá como sendo seu. Rosário grita desesperada que o bebê é filho de Alessandro e Carlota se surpreende ao descobrir que a senhora é a mãe de Alessandro, mas promete guardar segredo. Montserrat depois de muito implorar a Alessandro, vai embora, indignada, com sua tia e Rosário.



Sexta-feira



Na residência de Prudência, José Luis explica ao capitão Robledo sua versão dos acontecimentos e afirma que é inocente de todas as acusações e diz que Graziela se aproveitou da amizade que mantinham. Prudência pede a Esmeralda e Renato que fiquem por ali para que sua afilhada se distraia. Renato explica ao capitão sua versão, apoiando José Luis. Em Água Azul, Demetrio chega à casa de Adolfo para pedir lhe que o permita ficar ali até que se case, já que Alessandro o fez voltar com Josefina e seu pai não o deixou ficar em casa. Maria, zangada, adverte Adolfo que decida entre seu amigo ou ela, Demetrio aconselha Adolfo a não deixar se manipular por Maria. Maria está discutindo com Adolfo por causa de Demetrio quando chega Alessandro em sua caminhonete e agride Adolfo por este ter lhe roubado dinheiro, a Maria, Alessandro pede que volte à fazenda como sua mulher, e dona de tudo. Na fazenda “Almonte”, Dominga e Macário não entendem por que Montserrat saiu com suas coisas, Alessandro a observa e não a detém. Victor volta a trabalhar na fábrica de Água Azul e Alessandro reconhece que está com Maria por despeito. Na residência “Mendonça”, Montserrat, Carlota e Rosário chegam com seus pertences, e Lauro, feliz, as recebe, acreditando que elas estarão lá por apenas algumas semanas. Graziela discute com Montserrat por ela ter estado com Jose Luis e afirma que não tocará no assunto sobre seu bebê. Lauro, feliz, acompanha Montserrat ao ginecologista, para saber como vai seu neto. Maria, entusiasmada, vai com Alessandro até a fazenda. No hospital, Montserrat, Carlota e Lauro, contentes, observam o bebê pelo ultra-som, e depois saem em compras. Na casa de Adolfo, Demetrio se surpreende ao ver seu amigo machucado e mais ainda ao descobrir que o confundiu com José Luis. Na residência Medina, Montserrat fala com Nadia que Alessandro a “descobriu” e a afastou de sua vida, não querendo mais saber nada dela nem de seu bebê. Na residência Almonte, Nadia reclama com Victor por este ter revelado tudo a Alessandro, ele nega tê-lo feito. Na casa de Prudência, o capitão Robledo promete ajudar Renato e José Luis a limparem seu nome, já que foi injusto o que ocorreu com eles. Prudência, Esmeralda, Angélica e José Luis comemoram a notícia. Angélica liga para sua mãe a fim de avisar-lhe que está bem, Prudência a pede que a visite para falar pessoalmente com ela, mas Joaquim não deve saber. Em Água Azul, Amélia e Virginia preparam as malas para ir com Angélica sem que Joaquim saiba.





