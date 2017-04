Você está: Novelas

Confira a semana de Rubi (3 a 8/4)

Segunda-feira



Alessandro e Sônia se casam, para decepção de Rubi. Cristina pergunta a Rubi como teve o cinismo de ir ao casamento de Alessandro. Ela, debochada, pergunta à irmã se consegue ser feliz tendo o pai de sua filha na cadeia. Cristina diz que adora a filha e é ela quem lhe dá força para continuar vivendo. Cristina conta a Dona Lola que ela e Marcos ficaram noivos. Sônia encontra Rubi no hospital e pergunta se está atrás de seu marido. Agressiva, ela diz que não sabe como Alessandro teve coragem de se casar com uma prostituta. Elisa comenta com Genaro que Artur a pediu em namoro e diz que não quer que volte a procurá-la. Rubi vai até a casa de Alessandro, suborna a enfermeira de Carla e entra no quarto de Sônia e Alessandro. Elisa chega para visitar Carla. Carla diz a Elisa que Rubi veio visitá-la. Inácio explica a Elisa que Carla está confusa e pergunta a enfermeira se alguém visitou sua esposa. Liliam comenta com Genaro que está preocupada com Maribel e Luiz, pois passam muito tempo juntos. Ela tem medo que os dois se apaixonem, pois são meios-irmãos. Rubi diz a Alessandro que o ama mas vai se conformar em viver sem ele. Rubi pede a Alessandro que examine Heitor. Naty sofre um acidente ao tentar impedir que Luiz beba álcool. Maribel aconselha Luiz a não beber pois pode provocar acidentes piores do que o de Naty. Heitor descobre que tem uma doença incurável. Rubi decide voltar a viver com o marido, mas Heitor não aceita e diz que ela não deve mudar seus planos por causa de sua doença. Heitor conversa com Elisa e diz que decidiu se divorciar de Rubi porque a ama demais para condená-la a viver ao lado de um invalido. Elisa diz que se Rubi realmente o ama ficará a seu lado. Rubi procura Alessandro e implora que volte para ela. Alessandro pergunta a Rubi como pode pensar em se separar de Heitor num momento tão difícil.



Terça-feira



Thiago tenta beijar Sônia a força. Ela consegue se esquivar e conta que acaba de se casar com Alessandro. Rubi se surpreende quando Heitor pede o divórcio. Hipócrita, ela diz que o ama e que quer cuidar dele. Rubi comenta com Toledo que Heitor só quer lhe dar metade de sua fortuna. Alessandro, furioso, agride Thiago e diz que vai ensiná-lo a respeitar as mulheres. Elisa pergunta a Maribel se Rubi voltou a procurar Alessandro. Rubi vai até o consultório de Alessandro para contar que está se divorciando. Alessandro diz que Heitor a ama e só pediu o divórcio por que não quer que fique a seu lado por causa de sua doença. Ele pede a ela que fique com seu marido e tente ser feliz. Rubi comenta com Toledo que não pretende se afastar de Alessandro. Rubi diz a Sônia que deve se preocupar com Maribel e não com ela. Rubi pergunta a Maribel porque não abre o jogo com Sônia e diz o que realmente sente por Alessandro. Maribel confessa a Sônia que se apaixonou por Alessandro, mas garante que ele não sabe de nada e jura que nunca interferirá no relacionamento dos dois. Heitor flagra Rubi e Thiago abraçados. Heitor, ao ver os dois abraçados, lembra ao rival que Rubi continua sendo sua esposa. Heitor adverte Rubi que enquanto for sua esposa não vai permitir esse tipo de comportamento. Sônia diz a Alessandro que ele é muito carinhoso com Maribel e confessa que não gostou nada de vê-los juntos. Alessandro diz que Maribel é amiga dos dois e que sempre foi assim, por isso, não gostaria que agora ela começasse a ser ciumenta. Rubi conta à Sônia que passou a noite com Alessandro.



Quarta-feira



Alessandro discute com Rubi por ter infernizado sua esposa e a proíbe de voltar a procurá-la por que Sônia é a mulher da sua vida e não permitirá que os separe. Rubi envia um arranjo para Sônia e coloca um cartão assinado por Thiago. Alessandro fica furioso e decide pedir explicações a Thiago. Toledo informa que Thiago está com Rubi. Alessandro fica furioso e obriga Toledo a levá-lo até a suíte de Thiago. Alessandro e Thiago se agridem violentamente. Rubi atinge a cabeça de Thiago com um vaso e o deixa inconsciente. Alessandro e Rubi se beijam. Sônia os surpreende e vai embora irritada. Alessandro volta a procurar Thiago e exige que ele se afaste de sua esposa e nunca mais lhe mande flores. Thiago esclarece que não enviou flores para Sônia e provoca Alessandro dizendo que está incomodado porque Rubi quis passar a noite com ele. Alessandro, furioso, acusa o rival de ter tentado violentá-la. Thiago diz a Alessandro que ele é tão ingênuo quanto Heitor e que nenhum dos dois conhece realmente Rubi. Sônia conversa francamente com Alessandro, diz que o ama, mas está disposta a deixá-lo livre se ele realmente acredita que só será feliz ao lado de Rubi. Thiago telefona para Rubi e promete se vingar dela e de Alessandro. Ele diz que em breve voltará a ligar e se não quiser que Alessandro sofra um acidente deve aceitar seu convite.



Quinta-feira



Thiago diz a Rubi que a espera em sua suíte e ordena que ela coloque a roupa e as jóias que lhe mandou. Maribel diz a Alessandro que Rubi a separou de Heitor e o aconselha a não permitir que ela o separe de Sônia. Thiago obriga Rubi a manter relações com ele. No dia seguinte Rubi encontra um cheque e um bilhete dizendo que teria pago mais se não tivesse sido apenas uma noite. Rubi se sente humilhada e chora. Célia informa a Rubi que Alessandro está desaparecido. Rubi procura Thiago e exige que ele lhe diga o que fez com Alessandro. Cínico, ele responde que não sabe nada sobre o doutor. Alessandro é violentamente espancado pelos seguranças de Thiago, que exigem que ele se afaste de Rubi. Sônia chega ao hospital e expulsa Rubi do quarto de Alessandro. Rubi comenta com Marco que, embora não possa provar nada, tem certeza de que foi Thiago quem mandou espancar Alessandro. Ele responde que só estando longe dela Alessandro não corre perigo. Alessandro diz a Sônia que a lesão é tão grave que poderá perder o movimento da mão e, se isso acontecer, será o fim de sua carreira. Marcos promete a Alessandro que estará com ele durante a cirurgia. Alessandro pede a Marcos que vá ver Rubi, pois tem medo do que Thiago possa fazer, já que ameaçou matá-los. Sofia critica Maribel por estar saindo com Luiz. Maribel comenta com Luiz que Sofia está com ciúmes, pois os viu juntos. Ele responde que não tem nada contra Sofia, mas seu coração pertence a outra. Alessandro diz a Rubi que, por ela, arruinou sua vida e seu casamento. Alessandro diz a Sofia que tem muito medo de não poder voltar a operar. Sofia confessa a Alessandro que não conseguiu esquecer Luiz e conta que ele tem um relacionamento sério com Maribel. Rubi, furiosa, comenta com Toledo que não suporta a ideia de que Sônia e Alessandro estejam juntos novamente. Marcos, feliz, conta para Alessandro que Cristina aceitou se casar com ele. Sofia deseja felicidade a Maribel ao lado de Luiz, mas diz que não podem continuar sendo amigas porque ainda o ama. Sônia conta a Heitor que Thiago mandou agredir Alessandro por causa de Rubi e que ela estava na suíte junto com ele.



Sexta-feira



Sônia pede a Heitor que converse com Rubi e a convença a se afastar da vida de Alessandro para sempre. Rubi diz a Alessandro que só terá filhos com ele, pois é o amor de sua vida. Heitor pede explicações a Rubi e exige que ela diga o que estava fazendo no quarto de Thiago. Rubi, se fazendo de vítima, afirma que Thiago ameaçou fazer mal a ele e, por isso, foi até sua suíte pedir que não fizesse nada. Ela diz também que Alessandro, coincidentemente, apareceu no local e, ao tentar defendê-la, provocou a ira de Thiago que, por vingança, mandou agredi-lo. Maribel comunica ao pai que Luiz a pediu em namoro. Artur, visivelmente irritado, diz que jamais permitirá que sua filha namore um alcoólatra. Heitor procura Alessandro para agradecer por ter defendido Rubi de Thiago. Rubi vai até a casa de Sônia reclamar por ela ter contado a Heitor sobre seu relacionamento com Thiago. Rubi aproveita para provocá-la e diz que Alessandro é e sempre será seu. Sônia, irritada, lhe dá uma bofetada. As duas brigam e Sônia acaba sofrendo uma queda. Célia, assustada, tira Rubi e Carla da casa sem socorrer Sônia. Alessandro chega em casa e encontra Sônia morta. Célia comenta com Rubi que todos acreditam que a morte de Sônia foi um acidente e, sarcástica, diz que sua presença no local não passou de uma mera coincidência. Rubi, muito irritada com os comentários de Célia, responde que o melhor que tem a fazer é ficar calada e sua vida estará resolvida. Maribel diz a Alessandro que, ao fazerem a autópsia no corpo de Sônia, descobriram que ela estava grávida de três semanas. Alessandro chora desconsolado.





