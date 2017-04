Você está: Novelas

Confira a semana de Ezel (3 a 8/4)

3 Abr 2017







Segunda-feira



Eysan revela a Kenan suas verdadeiras intenções e propõe uma sociedade para acabar com Ezel. Mert encontra Ezel após descobrir a verdade e faz muitas perguntas. Ezel vê Yan e Eysan indo embora de avião.



Terça-feira



Cengiz e Ezel ameaçam um homem no alto de um prédio e ele entrega os segredos de Kenan, revelando que existe um lugar secreto onde acontecem encontros regulares. Eysan participa de um desses encontros e se surpreendem com os convidados que chegam.



Quarta-feira



Ezel vai a uma das festas organizadas por Kenan e é impedido de entrar. Ezel enfrenta Kenan e o desafia a sair de dentro da casa para confrontá-lo. Mert se preocupa com Ezel, temendo perder o irmão novamente. Eysan manda uma mensagem para Ezel avisando que Kenan pretende matá-lo.



Quinta-feira



Ezel pede que Ali organize um jogo de poker para que ele possa apostar. Sebnem consegue emprego e moradia em um hotel, fazendo com que Tefo desista de pedi-la em casamento. Ezel obrigada Cengiz a assinar um contrato e entregar pessoalmente para Eysan. Kenan leva Eysan e Yan ao encontro de Serdar.



Sexta-feira



Cengiz e Ezel jogam juntos em um clube de poker e saem com muito dinheiro. Serdar recebe um telefonema ordenando que ele mate Ezel. Mert insiste em acompanhar Ezel durante um jogo de hotel, mas ele o proíbe. Cengiz encontra Eysan dentro do hotel.



Sábado



Eysan convence Cengiz a não ajudar Ezel e Mert o vê saindo de dentro do hotel. Ezel começa o jogo sozinho. Kenan acredita que conseguiu enganar Ezel mas percebe que foi traído por Eysan. Kenan fica encurralado e é ameaçado por Ali.





