Você está: Novelas

RecordTV

Confira a semana de O rico e Lázaro (3 a 8/4)

Vcfaz.tv - 3 Abr 2017 - 15:46







Segunda-feira



Zadoque expulsa Fassur. Joana fica envergonhada. Neusta se desespera ao ver o filho preso. Nitócris critica as atitudes do marido. Nabucodonosor percebe que Amitis descobriu sobre seu encontro com Sammu-Ramat. Edissa fica sem graça ao saber que falou mal de Neusta para Joaquim. Daniel examina outras mensagens enviadas por Joaquim e percebe que o papiro pode ser falso. Neusta diz que falará com o rei. O sacerdote Eliseu é levado até Nabucodonosor, que pega uma espada e manda Evil-Merodaque mata-lo. Asher procura Joana e descobre que ela se encontrou com Zac. Sob a pressão do rei, Evil-Merodaque mata Eliseu. Asher se irrita com Joana e diz que eles não se casarão, pois Zac não o comprará. Neusta fica assustada ao ver o corpo de Eliseu e desiste de falar com o rei. Nebuzaradã avisa que Rabe-Sáris se juntará à guarda real. Mesaque, Sadraque e Abednego lamentam a morte de Eliseu. Sammu diz que Evil matou o hebreu por amor ao pai. Nabucodonosor se declara para Amitis. Nebuzaradã conversa com Kassaia e mente, dizendo nunca ter traído. Asher procura Zac e diz que não aceitará que ele pague sua dívida. Nabucodonosor pede conselhos a Daniel. Neusta enche Edissa de afazeres. Jeremias agradece a hospitalidade dos familiares de Ravina. Joana avisa que terá uma conversa séria com Asher. Absalom estranha ao ver Asher trabalhando na oficina de armas de Chaim. Nebuzaradã fala sobre Rabe-Sáris com Kassaia. Gadise explica sobre seu passado. Joana fala sobre Asher com Dinah. Nebuzaradã apresenta o palácio para Rabe-Sáris. Hurzabum e Shag-Shag falam sobre Sammu-Ramat. Nitócris reclama de Neusta para Amitis. Joana pede para falar com Asher. Kassaia estranha o sumiço de Evil-Merodaque. Hurzabum reconhece Sammu-Ramat e a chama. Daniel e Kassaia se assustam ao verem Evil-Merodaque tentando se jogar do alto do palácio.



Terça-feira



Daniel e Kassaia convencem Evil-Merodaque a não se jogar. Joana e Asher se declaram um para o outro. Sammu-Ramat conversa com Hurzabum e pede segredo. Shag-Shag estranha o comportamento do filho. Fassur vê Zac observando Asher e Joana. Tentando agradar Dana, Absalom lhe presenteia com um abutre morto. Ela recusa o presente. Evil agradece o apoio de Daniel e Kassaia. Edissa diz que Joaquim deve ter fé em Deus. Nitócris ofende Neusta. Zelfa aconselha Zac a tirar Joana da cabeça. Asher ri das brigas entre Absalom e Nicolau. Neusta procura por Daniel no palácio. Nabucodonosor fala com Sammu-Ramat e avisa que os encontros entre eles devem acabar. Hassube cobiça o trono de Zedequias. Sammu-Ramat encontra com Nebuzaradã e entrega o anel de Joaquim. Ele fica surpreso. Joana devolve os presentes dados por Zac. Sammu-Ramat revela seu desejo por Nebuzaradã. Ele recorda do encontro que teve com ela no passado. Eles se beijam. Tamir implica com Shamir. Zadoque aconselha Uriel. Absalom devolve o abutre que comprou. Dinah cuida de Benjamin. Amitis diz que Evil-Merodaque está indisposto e o rei fica irritado. Asher se declara para Joana. Com as provas em mãos, Daniel segue para o julgamento de Joaquim. Gedalias chega na Babilônia e pede para falar com o governador. Em Jerusalém, os hebreus se divertem na Festa do Tabernáculo. Beroso inicia o julgamento de Joaquim e avisa que o príncipe de Judá poderá ser condenado a morte.



Quarta-feira



Daniel avisa que Joaquim é inocente. Abednego recebe Gedalias no palácio. Zac discute com Chaim. Nabucodonosor não aceita as provas apresentadas por Daniel e condena Joaquim a morte. Neusta se desespera. Gedalias chega ali e diz ter uma mensagem importante. Ele avisa que Zedequias tentou incriminar o príncipe para evitar que Joaquim ocupasse o trono de Judá. No mesmo momento, Arioque diz ter recebido uma mensagem sobre a aproximação de Jerusalém com o Egito. Furioso, Nabucodonosor avisa que Judá pagará caro pela traição de Zedequias. O soberano de Jerusalém se diverte na Festa do Tabernáculo. O rei da Babilônia liberta Joaquim. Sammu-Ramat avisa que precisa sair. Nabucodonosor ordena a invasão à Judá e pede para trazerem Zedequias com vida. Asher diz para Joana que fez as pazes com Zac. Gedalias entrega a mensagem de Jeremias para os hebreus no palácio e retorna para Jerusalém. Daniel lê as profecias sobre o fim do cativeiro na Babilônia e avisa que entregará a mensagem a todos os escravos hebreus. Fassur estranha a ausência do falso profeta Hananias. Chaim conversa com Ravina e conta que Rabe-Sáris ficou na Babilônia com o irmão. Zadoque comenta sobre as profecias de Ezequiel sobre a queda de Judá. Nebuzaradã se despede de Kassaia. Aspenaz trata a rainha com zelo. Fassur fica observando Joana. Joaquim conversa com Evil e revela seu sentimento por Edissa. Neusta procura pelo filho no palácio. Nebuzaradã beija Sammu às escondidas. Zac se apresenta para Benjamin. Rebeca, Dana e Joana vão colher frutas no campo. Fassur as seguem e observa Joana com desejo. Sammu-Ramat pede para Nebuzaradã voltar vivo. Nitócris ordena que Nabonido durma no chão. Nabucodonosor autoriza a partida de seu exército. Asher vê Rebeca e Dana voltarem sem Joana e segue a procura de sua amada. Sem sucesso, Shag-Shag tenta arrumar clientes na rua. Sammu vai até a casa da Lua e diz ter uma proposta para Hurzabum. Rabe-Sáris segue com o exército babilônico para o reino de Judá. Atormentado de desejo, Fassur começa a se autoflagelar. Joana se depara com ele e se assusta com o olhar doentio do sacerdote.



Quinta-feira



Com medo, Joana pede para Fassur não se aproximar. Ele tenta agarrá-la, mas ele lhe acerta um chute e foge. Asher a encontra e estranha seu comportamento. Ela desconversa. Sammu-Ramat convida Hurzabum para tocar flauta no palácio. Zac mata a saudade de Elga e Zelfa. Dana dispensa Absalom. Fassur conversa com Oziel e diz que Joana é uma semente do mal. Joana se abre com Dana e conta que encontrou o sacerdote no campo. Nabucodonosor se declara para Amitis. Shag-Shag fica feliz ao saber que o filho foi convidado para tocar no palácio. Deitado no chão, Nabonido reclama de dores nas costas. Dana e Rebeca cantam na Festa do Tabernáculo. Ebede-Meleque fica aliviado ao saber que Joaquim e Neusta estão bem. Sammu estranha a maneira como Nitócris trata o marido. Gedalias conta que entregou a mensagem para Daniel. Zedequias descobre que Nabucodonosor atacará Judá. Aicão pede permissão para avisar ao povo. Ezequiel prevê a queda de Judá e avisa que será um longo cerco. Aflitos com a aproximação dos Babilônicos, Asher encontra com Joana e eles se abraçam. Zelfa reclama das estatuetas pagãs utilizadas por Elga. Chaim diz que ficará tudo bem, pois tem dois filhos no exército babilônico. Na casa de Ravina, todos oram ao Senhor. Asher ampara Benjamin e se lembra da morte de Abel. Kassaia agradece a amizade de Daniel. Zac e Asher escutam o barulho das trombetas e correm para as muralhas da cidade. Oziel diz que Hananias está doente. Zedequias diz que é preciso manter o controle. Zac e Asher observam a aproximação do exército inimigo. Rabe-Sáris segue ao lado do irmão. Nebuzaradã avisa que eles passarão um bom tempo cercando Jerusalém. Alguns meses se passam e os babilônicos começam a desfazer o acampamento. Jeremias avisa a Zedequias sobre seu fim. Absalom pede a mão de Dana para Ravina. Fassur acusa Jeremias de traição e incita o povo contra o profeta de Deus.



Sexta-feira



Jeremias apanha do povo na rua. Dana se recusa a aceitar o pedido de casamento de Absalom. Nabucodonosor ordena que o cerco à Jerusalém seja longo e impiedoso. Matias se preocupa com Jeremias. Joana ajuda uma criança na rua. Amitis não gosta do creme dado de presente por Neusta. Hurzabum não deixa Shag-Shag acompanha-lo até a festa da rainha no palácio. Nabonido gosta do jeito grosso de Nitócris. Namnu é cortejada por Sadraque, Mesaque e Abednego. Evil-Merodaque diz que Daniel precisa descansar um pouco. Sammu-Ramat recebe Hurzabum no palácio. Chaim conta para Elga sobre Nebuzaradã. Chaim ofende Absalom, que parte para cima do pai. Jeremias é jogado na prisão por Fassur. Dana comenta sobre o pedido de casamento feito por Absalom. Elga e Zelfa riem das brigas entre Shamir e Tamir. Os nobres chegam na festa de Amitis. Joana descobre que Jeremias foi preso e corre para falar com Zedequias. Nabucodonosor faz um brinde à rainha. Sem ser convidada, Shag-Shag entra no palácio. Sammu-Ramat pede para Hurzabum tocar flauta para a rainha. Zadoque exige que Fassur diga onde está Jeremias. O falso profeta Hananias procura Chaim e diz estar tendo alucinações. Joana pede para o rei Zedequias ajudar Jeremias. Shag-Shag bebe durante a festa da rainha e percebe a presença de Sammu-Ramat no local. Evil-Merodaque e Kassaia entregam presentes para a rainha. Belsazar presenteia Amitis com uma caixa de cheia de sapos, que pulam e assustam os convidados. Gedalias avisa a Fassur que o rei Zedequias deseja ver Jeremias. Dinah passa mal e desmaia. Sammu-Ramat apresenta Hurzabum aos reis. Joaquim elogia o sorriso de Edissa. Nabonido elogia a beleza da sacerdotisa e é repreendido por Nitócris. Hurzabum se desespera ao ver Shag-Shag bêbada entre os convidados. Joana ampara Jeremias. Asher e Benjamin servem água para Dinah. Zedequias se irrita com as profecias de Jeremias e manda prendê-lo novamente. Sem tem o que fazer, Hurzabum observa Shag-Shag ser expulsa da festa pelo general Arioque. Hananias se recorda das palavras ditas por Jeremias. O falso profeta tem um surto psicótico de cai do alto das muralhas da cidade. Jeremias é preso em uma gaiola em praça pública. Joana lamenta ao ver o profeta nesta situação. Fassur se aproxima de Joana e ela diz para ele nunca mais se aproximar dela. Asher se aproxima e pergunta o que o sacerdote fez.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).