Confira a semana de Novo Mundo (3 a 8/4)

Vcfaz.tv - 3 Abr 2017 - 15:48







Segunda-feira



Anna tenta se livrar de Pedro. Sebastião avisa a Thomas que ele terá uma audiência com Dom João. Ferdinando e Letícia impedem que Piatã os acompanhe na expedição. Jacira finge ser amiga de Joaquim. Wolfgang foge de Elvira. Leopoldina conta para a Anna que Carlota atacou Piatã. Anna não consegue contar para Piatã que Pedro a beijou à força. Catarina revela que foi roubada por Elvira, e Germana e Licurgo exigem que ela passe a trabalhar na taberna. Guayi manda os guerreiros da aldeia levarem Joaquim até ele. Thomas estranha ao ver Pedro em sua audiência com Dom João. Patrício não gosta de ouvir Leopoldina falando de Carlota. Thomas convence Dom João a lhe dar um cargo de confiança para investigar um complô contra a monarquia. Jacinto finge conhecer os índios e convida Piatã para uma expedição à mata. Joaquim cai em uma armadilha de Guayi.



Terça-feira



Guayi e os guerreiros deixam Joaquim preso no meio da mata. Piatã foge de Carlota. Anna teme que Leopoldina não acredite que ela foi assediada por Dom Pedro. Thomas recebe um cargo de confiança e Carlota e Dom Pedro não gostam. Piatã questiona Jacinto sobre o dia de sua expedição. Joaquim é resgatado por jagunços que tentam encontrar a aldeia dos índios. Jacira sai à procura de Joaquim. Pedro se diverte com Leopoldina na praia. Shultz expulsa a cozinheira Nívea da chácara de Wolfgang. Carmem, sobrinha de Licurgo, chega e pede pra trabalhar na taberna. Anna pede para Thomas ajudá-la a encontrar Piatã. Guayi liberta Joaquim da armadilha e implora que ele salve seu povo. Os jagunços se aproximam do local onde fica a aldeia. Joaquim consegue alertar os índios sobre a chegada dos jagunços à aldeia.



Quarta-feira



Joaquim luta com os índios contra os jagunços. Jacinto percebe a falta de habilidade de Piatã na mata. Carmem dá à luz um menino e, antes de morrer, pede para Elvira cuidar de seu filho. Joaquim conta para Ubirajara como foi parar no meio da mata. Licurgo retira o filho de Carmem de Elvira e o leva para um orfanato. Pedro invade o quarto de Anna. Jacinto deixa Piatã sozinho na mata. Anna conta para Thomas que está sendo assediada por Dom Pedro. Pedro briga com Leopoldina e a deixa sozinha na floresta. Olinto avisa que Joaquim poderá ir para o Rio de Janeiro. Pedro procura por Leopoldina. Thomas instrui Nívea para trabalhar em sua casa. Pedro obriga Anna a dançar com ele e Carlota o repreende. Piatã tem uma lembrança de sua infância com seu pai índio. Elvira resgata o filho de Carmem do orfanato e o leva de volta para a taberna. O capitão do navio confirma a morte de Joaquim para Anna. Joaquim e os Tucarés são atacados por outros índios. Thomas sugere que Anna invente que está comprometida com ele.



Quinta-feira



Anna aceita a proposta de Thomas. Jacinto garante que Piatã não voltará para a cidade. Anna e Thomas contam a Pedro e Leopoldina que estão namorando. Sebastião leva Diara para cozinhar para Wolfgang. Ubirajara tenta negociar a passagem dos Tucarés com Caurê. Anna não consegue explicar para Leopoldina por que firmou um compromisso com Thomas. Joaquim se irrita quando os Tupiniquins declaram guerra contra os Tucarés. Pedro afirma a Chalaça que irá desmascarar Thomas. Elvira esconde Quinzinho de Licurgo e Germana. Thomas mostra para Dom João a lista que recebeu de Sebastião, com os nomes dos falsos rebeldes que foram presos. Ferdinando e Letícia encontram Piatã desacordado na mata. Joaquim descobre sua missão com os índios. Dom João manda Thomas para Cisplatina e Pedro comemora.



Sexta-feira



Thomas despede-se de Anna e promete se corresponder com ela. Carlota reclama das saídas misteriosas de Dom João. Joaquim pensa em Anna. Piatã recobra a consciência e se envergonha de seu estado. Thomas afirma a Sebastião que saqueará muitas vilas a caminho de Cisplatina. Tibiriçá adverte Joaquim que sua missão com os índios poderá afastá-lo de Anna. Germana encontra Quinzinho. Wolfgang fica fascinado com Diara. Joaquim se transforma em Tinga na aldeia. Anna ouve Ferdinando e Letícia contarem para Leopoldina sobre a volta de Piatã e corre para encontrar o irmão, que se recusa a falar com ela. Wolfgang e Diara se amam. Pedro intercepta Anna, que avisa a Leopoldina que irá se mudar. Jacira acredita que conquistará Joaquim. Joaquim se junta aos guerreiros indígenas. Leopoldina lê o diário de Anna e descobre porque ela quer sair de casa.



Sábado



Anna conta sobre os assédios que sofreu de Dom Pedro e Leopoldina fica arrasada. Joaquim treina com os índios. Piatã decide procurar um emprego. Elvira batiza Quinzinho. Carlota reclama de continuar no Brasil. Leopoldina questiona Pedro sobre Anna e exige que o marido se retrate com sua professora. Os índios prestam atenção ao plano de Joaquim. Pedro decide publicar um livro com as histórias de Anna. Há uma passagem de quatro anos. Joaquim lidera uma grande fila de índios na caminhada para o Rio de Janeiro. Pedro comemora o nascimento de seu segundo filho. Avilez entrega a Dom João uma carta com a ordem para ele retornar a Portugal. Anna termina seu livro. Dom João passa o comando do Brasil para Dom Pedro. Thomas volta para o Rio de Janeiro e pensa em se casar com Anna. Dom João faz sua última saída misteriosa e pede que Chalaça não releve o seu segredo. Pedro afirma que destituirá Thomas de seu cargo na corte. Avilez comemora com Thomas, disfarçadamente, a volta de Dom João para Portugal. Piatã não consegue se aproximar de Anna. Pedro se surpreende ao saber que terá que seguir as ordens da Corte Portuguesa.





