Você está: Novelas

Globo

Confira a semana de Rock Story (3 a 8/4)

Vcfaz.tv - 3 Abr 2017 - 15:49







Segunda-feira



Eva fica atordoada ao ver Nanda na casa de Gordo. Haroldo pede a Marisa que não conte a Gilda sobre a gravidez. Marisa pede dinheiro a Haroldo. Nanda diz a Eva que Gordo foi agressivo com ela. Lorena e Alex roubam a bolsa de uma senhora. Eva diz a Bianca que terá que terminar o relacionamento com Gordo. Lázaro avisa a Nina e Miro que a imagem dos dois está prejudicada e recomenda que a dupla se afaste por um tempo. Yasmin vê uma foto de Léo com a suposta namorada de Zac e descobre que o irmão armou para ela terminar com o rapaz. Júlia comenta com Daniel que Lorena deve estar com Alex. Yasmin e Zac se reconciliam. Gordo não entende o motivo de Eva terminar o relacionamento com ele. Gui deduz que Lázaro o enganou e roubou sua música.



Terça-feira



Zac fica chocado ao saber por Gui que Lázaro roubou sua música. Gordo sofre por Eva não lhe dar explicações claras sobre o término do relacionamento. Gui comenta com Diana que não tem certeza se Léo está envolvido no roubo da música. Syl avisa a Nanda que Eva terminou com Gordo. Lorena aceita a proposta de Mário. Eva diz a Bianca que não pode contar o que Gordo fez, por ser segredo de sua paciente. Diana diz a Gordo que não desistirá de Gui. Yasmin avisa a Néia e Léo que decidiu ficar com Zac e ameaça sair de casa se o irmão e a mãe fizerem algo contra seu namoro. Gui pede a Bianca que o ajude a encontrar o contato de Carlos Barbosa. JF dá um carro de presente a Luizão. Gui encontra uma pasta de documentos de Carlos Barbosa na casa de Lázaro e a fotografa. Lázaro flagra Gui em sua casa.



Quarta-feira



Gui inventa uma desculpa para justificar sua presença na casa de Lázaro. Daniel avisa a Gui que pedirá a um amigo detetive para encontrar Carlos Barbosa. Luizão comenta com Nicolau que Haroldo tem muitas dívidas. Mário diz para Lorena tomar cuidado. Nelson aconselha Gui a não contar a Júlia que dormiu com Diana. Nicolau deposita dinheiro na conta de Haroldo para que ele salde suas dívidas. Betão ameaça Néia e exige que a mãe de Léo lhe ajude a arrumar um emprego. Júlia pergunta a Gui se ele dormiu com Diana.



Quinta-feira



Júlia termina seu relacionamento com Gui. Nicolau inicia o tratamento de quimioterapia. Vanessa comenta com Diana que acredita que Gui e Júlia irão se separar de vez. Júlia afirma para Edith que quer esquecer Gui. Romildo supõe que Alex e Lorena tenham fugidos juntos. Yasmin estranha o fato de Néia ter conseguido um emprego para Betão. Nina avisa a Lázaro que ela e Miro passarão um tempo em sua fazenda. Marisa anuncia que está grávida, sem revelar de quem. Gui enfrenta Diana por ela ter contado a Júlia que eles dormiram juntos. Nelson nega o pedido de aumento salarial de Amanda. Léo sonha com Manu. Gordo comenta com Nanda que Eva terminou com ele sem dar explicação. Daniel informa a Júlia que a polícia ainda não tem nenhuma pista de Lorena e Alex. Lorena e Alex planejam assaltar uma joalheria.



Sexta-feira



Gui conta a Daniel que Júlia não falou direito com ele. Ramon avisa a Lázaro que Diana está sozinha em um restaurante. Lorena recebe a caderneta de contatos de seu ex-chefe, enviada por Mário. Daniel avisa a Gui que o detetive encontrou Carlos Barbosa. Bianca simula uma reunião com Lázaro para trazer Carlos Barbosa até a cidade. Léo não aceita a proposta de Manu de modernizar suas músicas. Yasmin se oferece para trabalhar na churrascaria. Nanda arma e consegue ir com Gordo ao cinema. Bianca esconde o celular de Lázaro. Gui beija Júlia e afirma que a ama. Lorena e Alex ficam assustados ao saber pela TV que Mário foi encontrado morto. Carlos se surpreende ao ver Gui no escritório de Lázaro.



Sábado



Gui consegue gravar a confissão de Carlos Barbosa, que assume ter ajudado Lázaro no roubo de sua música. Lázaro desconfia de que alguém esteve em seu escritório. Gui comenta com Zac que quer desmascarar Lázaro em grande estilo. Gordo insiste para Eva explicar o motivo de seu afastamento. Luizão elogia o trabalho de Yasmin na churrascaria. Nicolau se oferece para pagar o conserto de um cano estourado no salão de Gilda. Joana conta a Nicolau que Caio não está bem e que irá para São Paulo para fazer um tratamento mais forte. Yasmin fica surpresa ao ver que a banda 4.4 está no show de Léo. Gui invade o palco e interrompe a apresentação de Léo.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).