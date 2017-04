Você está: Notícias

Falta de energia afeta transmissão ao vivo da TV Gazeta nesta segunda

Falta de energia afeta transmissão ao vivo da TV Gazeta (Divulgação)

O público que acompanha o programa Mulheres , em exibição pela TV Gazeta , está sem acesso à atração nesta segunda-feira, dia 3 de abril.



Após queda de energia elétrica na região da Avenida Paulista, em São Paulo, a emissora está tendo dificuldades para transmitir a atração ao vivo.



Logo no início do programa o público conferiu dois "blackouts" que tirou as imagens do ar, mas seguia com o áudio do estúdio. Na terceira queda, a emissora optou pela exibição de intervalo comercial. Até tentou retornar com um quadro previamente gravado com a "Tia", mas os problemas técnicos continuaram e desde então o público confere apenas mensagens publicitárias e institucionais. O público que acompanha o programa, em exibição pela, está sem acesso à atração nesta segunda-feira, dia 3 de abril.Após queda de energia elétrica na região da Avenida Paulista, em São Paulo, a emissora está tendo dificuldades para transmitir a atração ao vivo.Logo no início do programa o público conferiu dois "blackouts" que tirou as imagens do ar, mas seguia com o áudio do estúdio. Na terceira queda, a emissora optou pela exibição de intervalo comercial. Até tentou retornar com um quadro previamente gravado com a "Tia", mas os problemas técnicos continuaram e desde então o público confere apenas mensagens publicitárias e institucionais.





