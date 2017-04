Você está: Notícias

AMC estreia nova temporada da série Hap and Leonard

O canal de televisão por assinatura AMC estreia a segunda temporada de “ Hap and Leonard: Mucho Mojo ” no próximo dia 18, terça-feira, às 22h.



A série retorna em seis episódios de uma hora. Baseada nos livros de Joe R. Lansdale, “Hap e Leonard” acompanha a vida de dois melhores amigos desde sempre - Hap Collins (James Purefoy) e Leonard Pine (Michael Kenneth Williams) – que topam com muchos problemas depois de um misterioso assassinato que traz mais voltas e reviravoltas do que uma estrada do leste do Texas. A história começa com um esqueleto, as cinzas perdidas de Trudy, uma disputa de ego com um traficante de bairro e um pedaço da famosa torta da MeMaw (Vovozinha).



