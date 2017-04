Você está: Notícias

Roberto Carlos lança música inédita para nova novela da Globo

Vcfaz.tv - Ontem, 18:08







O cantor Roberto Carlos lança nesta quarta-feira, dia 5 de abril, mais uma música inédita em sua carreira: "Sereia".



A faixa foi composta pelo artista especialmente para a novela A Força do Querer , de Gloria Perez, que estreia hoje no horário nobre da Globo .



Balada com o tom romântico característico do Rei, “Sereia” é tema da protagonista da trama, interpretada por Ísis Valverde. A produção é do próprio Roberto, com arranjo de Tutuca Borba.





