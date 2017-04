FOX Premium exibe maratona de “The White Queen”

Você está: Notícias

O público do canal de televisão por assinatura FOX Premium vai poder conhecer a fundo a história televisiva das séries baseadas nos livros “The Cousins’ War”, de Philippa Gregory, “ The White Queen ” e “ The White Princess ”, no dia 16 de abril.



A primeira, indicada aos prêmios Golden Globe® e Emmy®, já foi exibida no canal em 2016 e mostra como Elizabeth Woodville (Rebecca Ferguson) se tornou rainha, e sua relação com outras mulheres importantes da época, em meio a Guerra das Rosas, em que duas famílias - os York e os Lancaster - lutaram pelo trono da Inglaterra em 1464. A trama principal não é baseada nas batalhas desta guerra que durou 30 anos, mas sim, em como essas mulheres sobreviveram sempre em busca de suas paixões e interesses pessoais, tendo que lidar também com os desejos de seus familiares, que matavam e morriam pelo poder.



A segunda temporada, que estreia com o nome de “ The White Princess ”, continua a história mas agora seguindo os passos da filha da rainha, Elizabeth “Lizzie” de York (Jodie Comer), e mostra a ascensão ao trono de uma nova geração em um relato sobre poder, divisões políticas, família, amor e traição. É um drama histórico atraente, contado de forma excepcional através da perspectiva das mulheres lutando permanentemente pelo trono inglês: a Princesa Elizabeth “Lizzie” de York (Jodie Comer), Lady Margaret Beaufort (Michelle Fairley) e Elizabeth Woodville (Essie Davis), rainha companheira de Edward IV da Inglaterra.



No domingo, dia 16 de abril, a partir das 11h20, o Fox Premium exibe os 10 episódios de “The White Queen” para quem ainda não conhece a história ou quer relembrar as emoções. E logo em seguida, às 23 horas, acontece a estreia mundial de “The White Princess”.





