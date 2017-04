Você está: Notícias

Tom Zé participa pela primeira vez do Cultura Livre e mostra o álbum Canções Eróticas de Ninar

Nesta terça-feira, dia 4 de abril, o programa Cultura Livre recebe pela primeira vez na história do programa o cantor Tom Zé , que apresenta as músicas de seu mais recente disco, Canções Eróticas de Ninar. Apresentado por Roberta Martinelli, a atração vai ao ar à 00h, na TV Cultura .



Conhecido por suas composições de forte teor satírico e político, Tom Zé é um dos maiores nomes da música brasileira. Em Canções Eróticas de Ninar , ele mescla prazer e dor em letras que falam sobre questões e tabus ligados ao sexo.



No programa, o cantor conversa sobre o impacto das redes sociais e da internet nos dias atuais, comenta sua descoberta sexual na infância, relembra uma parceria com o artista Jorge Ben Jor e conta como conheceu a cantora Mallu Magalhães. No repertório A Volta do Trem das Onze; Nave Maria; Geração Y; Sobe Ni Mim; Urgência Didática; Esquerda, Grana e Direita; e Xique-Xique.



Além disso, o quadro Cinco Sons exibe a coleção de discos do escritor Joca Terron. Já o Expresso Cultura Livre fala sobre o disco a ser lançado pela mãe de Marcelo Camelo e comenta os shows de Jorge Ben Jor com participação de Céu e Skank.



