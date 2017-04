Você está: Notícias

Audiência

Infestada de pastores e sem tv paga, Redetv! dá traço no ibope

Lucasfrade - Hoje, 11:14







A situação anda caótica para os lados da Redetv! Sem audiência da tv paga e tendo problemas até com as igrejas que locam os horários, a emissora só pontuou no Ibope com o programa A Tarde é Sua. Está na hora de diminuir as fofocas, os pastores, e oferecer uma programação de qualidade, que atraia os telespectadores.



Te Peguei 0,2

Tá Sabendo? 0,2

Melhor pra Você 0,5

A Tarde É Sua 1,4

RedeTV! News 0,5

TV Fama 0,4

The Tudors 0,4

Mariana Godoy Entrevista 0,5

Leitura Dinâmica 0,4

Amaury Jr. 0,4





