Masterchef chega a 7 pontos de audiência

O episódio desta terça-feira do MasterChef alcançou 7 pontos de audiência. O talent show registrou 5,4 pontos de média e share de 10,8%, conquistando a vice-liderança no horário (22h41 à 00h57).



Os cozinheiros enfrentaram a primeira prova em equipe no programa exibido ontem. O menu completo servido pelo time vermelho, liderado por Fabrizio, foi o que mais agradou os convidados na Serra Gaúcha. De volta a cozinha do MasterChef , a equipe azul disputou a prova de eliminação.



Os cozinheiros tiveram de preparar o arancini , bolinho típico italiano. O prato apresentado por Luciana não agradou os chefs e ela deixou a competição. Em entrevista ao Portal da Band, a mineira disse que teve problemas para confiar em seu talento culinário durante as atividades.





