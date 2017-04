Você está: Notícias

Câmera Record mostra drama de mulheres que se prostituem por 5 reais

O programa Câmera Record desta quinta-feira, dia 6 de abril, às 22h45, denuncia as condições subumanas daquelas que se prostituem em mangues do Nordeste, a partir R$ 5 . Durante quinze dias, o programa investigou essa face obscura e deplorável da prostituição. No Recife, em Pernambuco, meninas, gestantes e mulheres de várias idades fazem programas nas piores condições de saúde pública, para consumir crack.



Transtornada pelos efeitos da droga, Rayane há dias não come absolutamente nada. E Paula expõe as cicatrizes da violência que sofreu de um cliente enfurecido.



A atração mostra também depoimentos exclusivos das gestantes do mangue. Elas revelam que se prostituem, muitas vezes, sem usar preservativo e acabam tendo filhos de pais desconhecidos.



Por causa do crack e da falta de proteção na hora dos programas, as mulheres correm sérios riscos de contrair uma doença grave. Regina, por exemplo, passa as noites em claro e carrega no sangue uma doença silenciosa.





