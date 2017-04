Você está: Notícias

Netflix traz a segunda parte de inéditos da primeira temporada de "The Get Down"

Dirigido por Baz Luhrmann e uma das séries mais caras já produzidas pela Netflix , "The Get Down" ganha novos episódios a partir desta sexta (07). O drama musical é ambientado em Nova York durante o ano de 1977 e conta a história de como, à beira das ruínas e da falência, a grande metrópole deu origem a um novo movimento musical no Bronx, focado nos jovens negros e de minorias que são marginalizados.



Entre a ascenção do hip-hop e os últimos dias da Disco Music, a história se costura ao redor das vidas dos moradores do Bronx e de sua relação com arte, música, dança, latas de spray, política e Manhattan. Na segunda parte da temporada, Zeke vai lutar contra a dupla natureza de sua vida e seu futuro, enquanto Mylene luta para se definir como artista e Shao continua transitando por um caminho arriscado.



A parte dois da primeira temporada de "The Get Down" estreia dia 07 de abril na Netflix .





