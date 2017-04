Você está: Notícias

Black Magic: Homens de Vivica

Vivica A. Fox decide formar um grupo de bailarinos em novo reality do Lifetime

O Lifetime decide acompanhar passo a passo o processo de casting e produção de um inovador espetáculo musical em Las Vegas, estrelado por bailarinos exóticos, sob a visão da famosa atriz e empresária, Vivica Fox, em "Black Magic: Homens de Vivica" .



Viviva A. Fox ( Independence Day ) conduzirá essa produção sexy ao abrir as portas da cidade do pecado para fazer com que as mulheres se derretam em uma noite especial com esses homens mágicos, dançando somente para elas. Atriz, produtora e empreendedora, Vivica está colocando em jogo seu nome, seu dinheiro e sua reputação para oferecer às mulheres uma noite inesquecível. Com a ajuda de suas amigas Eurika e Kiana, ela fará testes com centenas de homens sensuais até escolher um grupo de elite formado por oito bonitões, dispostos a deixar seus preconceitos de lado para realizar os movimentos certos e obter um lugar nesse cobiçado espetáculo.



Como em muitas áreas do entretenimento, surgirão rivalidades entre os homens selecionados e isso comprometeria o profissionalismo de sua mentora, Vivica. Mas os garotos deverão deixar seus egos e dramas pessoais de lado, e darem tudo de si para fazer a mágica acontecer.



"Black Magic: Homens de Vivica" estreia dia 07 de abril , às 22h50 no Lifetime.





