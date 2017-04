Você está: Notícias

Nova temporada

FOX Premium estreia nova temporada de "Outcast" antes dos EUA

robertoscalon - Hoje, 02:52









O FOX Premium celebra a estreia da segunda temporada de “Outcast” e oferece múltiplas possibilidade para desfrutá-la: completa a partir de domingo (09), antes de sua estreia nos Estados Unidos pelo acesso Premium do Fox App. Ou todos os sábados na TV no FOX Premium , a partir de sábado (08).



A série dramática de terror baseada nos quadrinhos homônimo de Robert Kirkman bateu recordes de audiência na estreia de sua primeira temporada, com 26 milhões de espectadores no mundo todo. A segunda temporada composta por 10 episódios de uma hora, mantém o mistério por trás das manifestações sobrenaturais do pequeno povoado de Rome e sua atração por Kyle. Enquanto as possessões ao seu redor se multiplicam e se penetram, Kyle luta para proteger os seus e toda Rome uma vez que descobre os segredos inquietantes de seu próprio passado.



Kyle Barnes é um jovem que já sofreu possessões demoníacas em sua vida o que o levou a afastar-se de seus entes queridos por medo de causar-lhes mal. Com a ajuda do padre Anderson, um evangelista, alcoólatra e viciado em jogos, que crê que é um soldado na guerra santa de Deus contra as forças do demônio na Terra - Kyle embarca em uma viagem para encontrar respostas e recuperar a normalidade de sua vida. E o que ele descobre pode mudar o destino do mundo para sempre.



Os 10 episódios consecutivos da segunda temporada de “Outcast” podem ser vistos no acesso Premium do FOX App a partir de sábado, 08 de abril , logo após a exibição no FOX Premium 1 , às 23h. Quem preferir pode assistir semanalmente a série, todo sábado, às 23 horas. A primeira temporada também está disponível no acesso Premium do FOX App.





